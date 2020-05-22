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Китайские инвесторы прислали в Забайкалье гуманитарный груз с масками

Китайские инвесторы прислали в Забайкалье гуманитарный груз с масками
Общество,  Фото:пресс-служба минтруда Забайкальского края
Маски будут переданы в учреждения социальной защиты

300 тысяч масок Забайкальскому краю пожертвовал инвестиционный холдинг из Пекина по инициативе его руководителя. Вся партия средств защиты была передана министерству труда и социальной защиты населения Забайкалья.

Для покупки и доставки гуманитарного груза компания затратила более 6 млн. рублей. Координацию деятельности по поставке масок в край осуществила местная горнодобывающая организация.

- Инвесторы оказали нам огромную помощь, мы благодарим руководство компаний за это. В ближайшее время маски будут переданы в наши подведомственные учреждения, – сказал Евгений Казаченко, первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

Также Евгений Казаченко добавил, что специалисты сферы труда и соцзащиты сегодня особо нуждаются в средствах индивидуальной защиты. В усиленном режиме они выполняют работу на своих рабочих местах, ведя приём граждан, работают в социальных учреждениях и обслуживают своих подопечных на дому, среди которых инвалиды и пожилые люди. Об этом сообщает пресс-служба минтруда Забайкальского края.
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