В Кяхте улицы начали обрабатывать дезинфицирующими средствами

Общество, Фото: администрация Кяхтинского района

Работы по дезинфекции стартовали 19 мая



В Кяхте производят дезинфекцию общественных мест по улицам города. Обработку проводят на основании решения районного оперативного штаба в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Работы по дезинфекции выполняют сотрудники МБУ «Городское хозяйство».



Дезинфекционными средствами обрабатываются автобусные остановки, скамейки, тротуары. Работы проводятся, начиная с 19 мая, один раз в три дня.



На данный момент обработано 1632 квадратных метров мест общественного пользования, при этом израсходовано более 40 литров специального дезинфицирующего раствора. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район».

