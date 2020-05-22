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В Кяхте улицы начали обрабатывать дезинфицирующими средствами

В Кяхте улицы начали обрабатывать дезинфицирующими средствами
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
Работы по дезинфекции стартовали 19 мая

В Кяхте производят дезинфекцию общественных мест по улицам города. Обработку проводят на основании решения районного оперативного штаба в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Работы по дезинфекции выполняют сотрудники МБУ «Городское хозяйство».

Дезинфекционными средствами обрабатываются автобусные остановки, скамейки, тротуары. Работы проводятся, начиная с 19 мая, один раз в три дня.

На данный момент обработано 1632 квадратных метров мест общественного пользования, при этом израсходовано более 40 литров специального дезинфицирующего раствора. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район».
Кяхта Кяхтинский район Бурятия коронавирус профилактика
 
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