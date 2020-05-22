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В центре Улан-Удэ автомобиль ехал задом наперёд. Видео

В центре Улан-Удэ автомобиль ехал задом наперёд. Видео
Общество,  Фото:uu_news
Вероятно, необычно едущая иномарка нуждалась в ремонте

В паблике uu_news появилось забавное видео. На дороге под путепроводом в центре Улан-Удэ водитель иномарки двигался задним ходом. Другие участники дорожного движения запечатлели это на видео.

- Это что вообще такое?! – сквозь смех говорит девушка, снимающая видео. 


видео -  uu_news 

По мнению подписчиков паблика, на видео мало смешного. Люди предположили, что у автомобилиста произошла поломка. Свои мнения они высказывали в комментариях: «Может у него передний ход отказал? А домой надо», «Это не смешно! Нашему народу лишь бы снять и выложить, а водителю тут не до смеха. Дураку ясно, что авто не исправно, забарахлил механизм, или АКПП», «Бывает. Вот ему не до смеха», «Коробка, видать, накрылась», «Видимо, машина работает только на задний ход и поехал до СТО».

Другие же отметили, что в случае, если во время езды сломалась машина, лучше остановиться и вызвать эвакуатор. По мнению пользователей Сети, так гораздо безопаснее для самого водителя и для других участников дорожного движения.

Подобный случай был в 2017 году. Тогда водитель иномарки продемонстрировал вождение задним ходом в микрорайоне Кирзавод. Горожане предположили, что в автомобиле случилась поломка и автомобилист отправился в сервисную службу. 
автомобили
 
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