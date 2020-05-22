Горожан будут радовать 11 фонтанов
В Иркутске городские фонтаны запустят 23 мая. Об этом рассказал начальник технического отдела МКУ «Городская среда» Алексей Жилкин. Он напомнил, что в весенний период проводилась подготовка фонтанов к летнему сезону. Специалисты очищали чаши, обследовали целостность гидроизоляции, проводили монтаж и испытания насосного оборудования.
- На данный момент оборудование установлено уже на всех фонтанах. В этом году иркутян будут радовать 11 городских фонтанов – около стадиона «Труд»; на площади 50-летия образования СССР вблизи кинотеатра «Баргузин»; фонтаны, расположенные на площади Конституции, бульваре Постышева, в сквере имени Кирова, на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина и другие, – отметил Алексей Жилкин.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, городские фонтаны традиционно подготовили к запуску с 1 мая, но в связи с действием ограничительных мер и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, было принято решение запустить фонтаны позже обычного срока.
Фонтаны в Иркутске запустят 23 мая
Общество, Фото:
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