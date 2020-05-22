В Забайкалье продлили ограничение на пребывание в лесах

В большинстве районов ограничение введено с 22 мая по 11 июня



Постановлением губернатора Забайкальского края на территориях некоторых районов региона ограничено пребывание граждан в лесах и въезда транспортных средств, а также проведение в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.



Ограничение введено в период с 22 мая по 11 июня 2020 года включительно на территории Забайкальского края в границах лесничеств Агинского, Акшинского, Александро-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Могочинского (кроме Тунгиро-Олёкминского участкового лесничества), Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Тунгокочинского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского, в том числе в зелёных зонах в границах населённых пунктов. С 1 июня по 21 июня включительно ограничено пребывание граждан в лесах, расположенных в границах Чарского лесничества и в границах Тунгиро-Олёкминского участкового лесничества.



В этот период ограничительные мероприятия не распространяются на лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп, а также на должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, пожарный надзор в лесах, охрану, защиту и воспроизводство лесов. В этот список также включены сотрудники полиции, задействованные в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров, по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений в лесной сфере, в том числе члены следственно-оперативных групп и специалисты, выполняющие работы по тушению лесных пожаров.



Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 300 000 до 500 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.

