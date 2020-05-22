В Улан-Удэ отказались от ЕГЭ более 300 школьников

ОГЭ в этом году девятиклассникам сдавать не надо
Накануне президент Путин озвучил дату начала проведения ЕГЭ, отложенного из-за пандемии коронавируса. ЕГЭ по всей стране начнётся с 29 июня. Тем, кто по уважительной причине не сможет присутствовать на госэкзамене, разрешать сдать его в августе.
В этом году ЕГЭ разрешили сдавать только тем, кому результаты экзаменов нужны для поступления в вуз. Как выяснилось, в Улан-Удэ этим правом отказаться от сдачи единых госэкзаменов воспользовались 319 выпускников.
- В муниципальных образовательных организациях Улан-Удэ из 2782 выпускников 2020 года выбрали сдачу ЕГЭ 2463 выпускника, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
29 мая пройдёт ЕГЭ по географии, литературе и информатике. ⠀
Самый массовый экзамен по русскому языку будет разделён на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях. Он состоится 2 и 3 июля. ⠀
6 июля планируется провести ЕГЭ по профильной математике, 9 июля – по истории и физике, 13 июля – по обществознанию и химии, 16 июля – по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. ⠀
Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
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- Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок, - пояснила председатель комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ Татьяна Митрофанова. ⠀
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Экзамены в форме ОГЭ в 2020 году девятиклассникам сдавать не надо. Аттестаты выдадут до 15 июня на основе итоговых годовых оценок.
Ранее из-за пандемии были отменены выпускные вечера у школьников. 11-классники недавно опубликовали видеообращение к правительству Бурятии с просьбой разрешить провести выпускные в более поздние даты. По поводу выдачи аттестатов рекомендации ещё дадут Роспотребнадзор, Рособрнадзор и министерство просвещения России.
В Улан-Удэ отказались от ЕГЭ более 300 школьников
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