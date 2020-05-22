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Коллективы Аги стали лауреатами международных конкурсов

Коллективы Аги стали лауреатами международных конкурсов
Общество,  Фото:пресс-служба администрации АБО
Они получили награды вокального проекта «Пой всегда» и телевизионного конкурса «Национальное достояние»

В Агинском Бурятском округе три творческих коллектива – мужская вокальная группа «Ноктюрн», вокальная группа «Уулзалга» и женская вокальная группа «Уянга» Агинского районного центра культуры и досуга стали дипломантами международного вокального проекта «Пой всегда».

- Находясь на самоизоляции, мы продолжали работать удаленно. Поэтому вдвойне приятно, когда приходят радостные вести о признании наших коллективов лауреатами престижных международных конкурсов, – отметила директор Агинского районного центра культуры и досуга Марина Дылгырова.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, также дипломом лауреата II степени ХI международного телевизионного конкурса «Национальное достояние 2020» награждены народный фольклорный ансамбль «Этигэл» и народный фольклорный ансамбль «Тумэн Жаргалан» в номинации «Народный вокал и фольклор».

Дипломом лауреата III степени награждены Агинский народный театр в номинации «Театральное представление» и народный вокально-инструментальный ансамбль «Найдал» в номинации «Эстрадный – народный вокал».

- Наши коллективы добиваются больших результатов благодаря системной и целенаправленной работе на протяжении многих лет, – отмечает Марина Бальжинимаевна.
конкурс Агинский Бурятский округ
 
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