Они получили награды вокального проекта «Пой всегда» и телевизионного конкурса «Национальное достояние»
В Агинском Бурятском округе три творческих коллектива – мужская вокальная группа «Ноктюрн», вокальная группа «Уулзалга» и женская вокальная группа «Уянга» Агинского районного центра культуры и досуга стали дипломантами международного вокального проекта «Пой всегда».
- Находясь на самоизоляции, мы продолжали работать удаленно. Поэтому вдвойне приятно, когда приходят радостные вести о признании наших коллективов лауреатами престижных международных конкурсов, – отметила директор Агинского районного центра культуры и досуга Марина Дылгырова.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, также дипломом лауреата II степени ХI международного телевизионного конкурса «Национальное достояние 2020» награждены народный фольклорный ансамбль «Этигэл» и народный фольклорный ансамбль «Тумэн Жаргалан» в номинации «Народный вокал и фольклор».
Дипломом лауреата III степени награждены Агинский народный театр в номинации «Театральное представление» и народный вокально-инструментальный ансамбль «Найдал» в номинации «Эстрадный – народный вокал».
- Наши коллективы добиваются больших результатов благодаря системной и целенаправленной работе на протяжении многих лет, – отмечает Марина Бальжинимаевна.
Коллективы Аги стали лауреатами международных конкурсов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Средства предназначены на стимулирующие выплаты
Средства пойдут на материальную поддержку безработных
Автор-составитель - краевед, исследователь Михаил Митюков
К 75-летию годовщины Победы в поселениях района проведены мероприятия по благоустройству
Маски будут переданы в учреждения социальной защиты
25 га леса восстановили в рамках акции «Сад Памяти»
Альфрит Сахиуллин трудился на этом посту более 30 лет
Проведено более 8 млн тестов
Вероятно, необычно едущая иномарка нуждалась в ремонте
Для перехода на следующий этап снятия ограничительных мер нужна определённая стабильность
ОГЭ в этом году девятиклассникам сдавать не надо
Трое больных умерли за прошедшие сутки
Чимиту Жамьянову удалось собрать полную пачку. ВИДЕО
Особенно опасен участок между 108 и 112 километрами КБЖД
Мастерские смонтированы на УРАЛ-4320 и КамАЗ-5350