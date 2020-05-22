Коллективы Аги стали лауреатами международных конкурсов

Общество, Фото: пресс-служба администрации АБО

Они получили награды вокального проекта «Пой всегда» и телевизионного конкурса «Национальное достояние»



В Агинском Бурятском округе три творческих коллектива – мужская вокальная группа «Ноктюрн», вокальная группа «Уулзалга» и женская вокальная группа «Уянга» Агинского районного центра культуры и досуга стали дипломантами международного вокального проекта «Пой всегда».



- Находясь на самоизоляции, мы продолжали работать удаленно. Поэтому вдвойне приятно, когда приходят радостные вести о признании наших коллективов лауреатами престижных международных конкурсов, – отметила директор Агинского районного центра культуры и досуга Марина Дылгырова.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, также дипломом лауреата II степени ХI международного телевизионного конкурса «Национальное достояние 2020» награждены народный фольклорный ансамбль «Этигэл» и народный фольклорный ансамбль «Тумэн Жаргалан» в номинации «Народный вокал и фольклор».



Дипломом лауреата III степени награждены Агинский народный театр в номинации «Театральное представление» и народный вокально-инструментальный ансамбль «Найдал» в номинации «Эстрадный – народный вокал».



- Наши коллективы добиваются больших результатов благодаря системной и целенаправленной работе на протяжении многих лет, – отмечает Марина Бальжинимаевна.

