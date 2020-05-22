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В Бурятии пройдёт круглый стол с жюри премии «Дальний Восток»

В Бурятии пройдёт круглый стол с жюри премии «Дальний Восток»
Общество, 
Онлайн-встреча состоится 11 июня

Серия мероприятий в онлайн-формате запланирована в преддверии второй литературной премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева. Первым станет пресс-конференция, посвящённая объявлению состава жюри премии сезона 2019-2020.

За ней последует серия круглых столов с членами жюри в регионах Дальнего Востока. Встречи будут проходить в приложении Zoom. Прямые эфиры также будут транслироваться на сайте премияарсеньева.рф и на информационных площадках PrimaMedia.

В Бурятии виртуальная встреча состоится в один день с Забайкальским краем – 11 июня. 26 мая круглый стол состоится в Приморье, 2 июня виртуальная встреча состоится в Магаданской области и Камчатском крае, 9 июня – в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, 16 июня – в Амурской области и Чукотском автономном округе. Завершит эстафету круглых столов с членами жюри литературной премии Республика Саха (Якутия) 17 июня.

Участники круглых столов – писатели федерального уровня, представители министерств культуры субъектов Дальнего Востока, представители регионального отделения Союза писателей РФ, региональные писатели, представители региональных издательств и вузов. Модератор – куратор премии «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева Вячеслав Коновалов.

Подать заявку на участие можно до 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное – писать на русском языке. 30 сентября будет объявлен лонг-лист премии, шорт-лист объявят 30 ноября, а объявление и награждение лауреатов пройдёт в декабре в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ со ссылкой на официальный сайт премии.
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