В Бурятии назвали условия для возвращения к нормальной жизни

Для перехода на следующий этап снятия ограничительных мер нужна определённая стабильность
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина рассказала, при каких условиях в Бурятии могут начать вводить послабления, установленные сейчас из-за коронавируса.
Послабления ограничительных мероприятий проводится в три этапа. По словам Елены Кузьминой, сегодня Бурятии на первом этапе. Чтобы перейти на следующий, должна быть достигнута определённая стабильная эпидситуация. Она оценивается по нескольким критериям.
- Если на протяжении, предположим, недельного наблюдения критерии эти стабильны, соответствуют числовым показателям, то тогда, да, возможны переходы на дальнейшие этапы. Мы не можем предусмотреть, что будет завтра, - подытожила Елена Кузьмина.
Для того, чтобы Бурятия перешла на второй этап снятия ограничений, нужно достичь показателя распространённости 0.8, и на этом уровне он должен продержаться как минимум неделю. На сегодня показатель распространённости равен единице.
Показатель распространённости складывается из деления количества заболевших за последние 4 дня, делённое на показатель за 4 предыдущих дня. Это середина инкубационного периода. Именно стабильность оценивается из этих восьми дней.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине мая в Бурятии уже частично смягчили ограничительные меры. Разрешили работать промышленным, строительным предприятиям, а также частично торговыми предприятиям непродовольственными товарами.
- Фактически у нас открывается большая часть видов деятельности: стройки, ремонтные мастерские, торговля. Единственно, хотел бы подчеркнуть – торговля непродовольственными товарами пока разрешается только в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров. При улучшении ситуации может быть и больше, но пока открываются магазины площадью не более 400 квадратных метров. Неважно, чем он торгует. Торговля открывается вся. Производство и иные виды деятельности открываются, - пояснял глава Алексей Цыденов.
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