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В Забайкалье льготный проезд в электричках профинансирует правительство

В Забайкалье льготный проезд в электричках профинансирует правительство
Общество,  Фото:pixabay.com
Для компенсации перевозчику выделена субсидия в размере 25,8 миллиона рублей

В Забайкалье региональное правительство профинансирует льготный проезд жителей края в пригородных электричках. Субсидия в размере 25,8 миллиона рублей направлена краевому минстрою. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского края» и направлено на социально-значимые перевозки пригородным железнодорожным транспортом, – добавил вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер. – Таким образом мы компенсируем перевозчику выпадающие доходы при предоставлении гражданам проезда по доступным ценовым категориям.
Забайкальский край льготный проезд пригородные перевозки
 
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