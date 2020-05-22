Для компенсации перевозчику выделена субсидия в размере 25,8 миллиона рублей
В Забайкалье региональное правительство профинансирует льготный проезд жителей края в пригородных электричках. Субсидия в размере 25,8 миллиона рублей направлена краевому минстрою. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
- Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Забайкальского края» и направлено на социально-значимые перевозки пригородным железнодорожным транспортом, – добавил вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер. – Таким образом мы компенсируем перевозчику выпадающие доходы при предоставлении гражданам проезда по доступным ценовым категориям.
В Забайкалье льготный проезд в электричках профинансирует правительство
Общество, Фото:
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