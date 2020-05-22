Туристов предупреждают о медведях на «Кругобайкалке»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Особенно опасен участок между 108 и 112 километрами КБЖД



Туристов, планирующих отправиться в район Кругобайкальской железной дороги предупреждают о том, что сейчас там существует повышенный риск встречи с медведем. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» предупреждают: особенно опасен в этом отношении, участок между 108 и 112 километрами КБЖД.



Здесь сотрудники учреждения во время проведения весенних учётов зафиксировали повышенную активность хозяев тайги. Поэтому стоянки на данном участке устраивать не стоит.



Существуют несколько правил, которые помогут избежать встречи с хищником или же минимизировать негативные последствия таковой:



• избегать одиночных походов или отделяться от группы

• передвигаться лучше по открытым местам, где медведя можно увидеть заблаговременно

• увидели его или свежие следы? Обозначьте своё присутствие громкими и резкими звуками

• заметили медвежонка – медленно уходите. Попытки сфотографировать его или погладить могут закончиться встречей с сердитой родительницей

• если расстояние до хищника критическое, можно использовать аэрозоль на перцовой основе

• если медведь близко, поставьте между ним и собой крупный предмет (рюкзак, велосипед) и медленно отступайте. Бегство может спровоцировать нападение

• отпугнуть хищника можно фальшфейером или ракетницей

• открытого доступа к продуктам в лагере быть не должно. Пищевые отходы нужно забирать с собой

