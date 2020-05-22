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В Бурятии синоптики обещают грозы в выходные

В Бурятии синоптики обещают грозы в выходные
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на три дня

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 мая по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 5-10, днём местами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9, местами от +1 тепла до -4, днём +19,+24, местами +12,+17.

24-25 мая по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром при прояснении туман, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 5-10, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10, местами до -3, днём +21,+27, местами +13,+19.

Завтра, 23 мая, в Улан-Удэ ночью без осадков, днём в окрестностях гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём северный 8-13 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +21,+23.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 мая Улан-Удэ засыпало снегом.


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