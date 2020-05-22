Средства пойдут на материальную поддержку безработных
В Иркутской области на организацию общественных работ будет направлено 23,6 млн рублей. Средства из регионального бюджета пойдут на материальную поддержку безработных граждан, получающих минимальный размер пособия и являющихся участниками общественных работ. Об этом заявила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.
В целом на организацию оплачиваемых общественных работ заключено 233 договора для трудоустройства 825 граждан, временно оставшихся без работы. Из них 10 договоров – с индивидуальными предпринимателями главами крестьянских (фермерских) хозяйств. 17 безработных граждан уже приступили к исполнению своих обязанностей. Они занимаются сельхозработами, уходом за животными, уборкой и благоустройством территорий.
Рабочие места также организованы администрациями муниципальных образований, городов и сельских поселений, управляющими компаниями и предприятиями сферы жилищно-коммунального хозяйства, индивидуальными предпринимателями, бюджетными учреждениями.
К общественным работам приступили уже 476 человек. Они занимаются благоустройством и озеленением населённых пунктов, уборкой мусора, санитарной очисткой территорий, уборкой лестничных площадок жилых домов, выполняют подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.
Организация общественных работ является региональной мерой поддержки безработных граждан. Размер выплат составляет в южных территориях Иркутской области 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных – 15,7 тысяч рублей в месяц.
Чтобы принять участие в общественных работах, необходимо обратиться в центры занятости населения по месту жительства, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области на общественные работы выделят 23,6 млн рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Автор-составитель - краевед, исследователь Михаил Митюков
К 75-летию годовщины Победы в поселениях района проведены мероприятия по благоустройству
Маски будут переданы в учреждения социальной защиты
25 га леса восстановили в рамках акции «Сад Памяти»
Альфрит Сахиуллин трудился на этом посту более 30 лет
Проведено более 8 млн тестов
Вероятно, необычно едущая иномарка нуждалась в ремонте
Для перехода на следующий этап снятия ограничительных мер нужна определённая стабильность
ОГЭ в этом году девятиклассникам сдавать не надо
Трое больных умерли за прошедшие сутки
Чимиту Жамьянову удалось собрать полную пачку. ВИДЕО
Особенно опасен участок между 108 и 112 километрами КБЖД
Мастерские смонтированы на УРАЛ-4320 и КамАЗ-5350
Бурятский гидрометцентр сообщил прогноз погоды на три дня
Пользователи предположили, что видео снимали «тиктокеры»