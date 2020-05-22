Пользователи предположили, что видео снимали «тиктокеры»
В паблике «Аноним 03» появилась любопытная фотография, сделанная центре Улан-Удэ. На снимке изображён мужчина в трусах, рядом с ним стоит одетая женщина, с людьми беседует правоохранитель.
По словам автора, выложившего фотографию в Сети, неадекватные мужчина и женщина в таком видео пришли в Пенсионный фонд.
Подписчики паблика принялись шутить на тему, за что же всё-таки пара была остановлена. Одной из популярных версий было нарушение масочного режима: «Нарушение! Без масок!», «Без масок, наверное, были, мужик-то точно».
Другой пользователь Сети предположил, что это так называемые тиктокеры. По его мнению, мужчина и женщина записывали видео для популярной социальной сети «TikTok», в которую пользователи выкладывают различные видеоролики.
Ещё один подписчик паблика пессимистично высказался о произошедшем: «Обострение весеннее началось, видимо».
Как сообщал «Байкал-Daily», подобные инциденты уже случались в Улан-Удэ. Не так давно, в холодном январе, пара на спор пробежалась по центру города в трусах. Всё потому, что девушка не сдержала обещание и «наказала» себя таким образом. Её поддержал супруг.
Но горожане гуляют по Улан-Удэ не только в трусах, но порой и абсолютно голыми. Так, в 2015 году по посёлку Горький разгуливала голая женщина. И совсем недавно она поведала свою историю, в которой призналась, что у неё шизофрения.
В 2018 году дважды по Улан-Удэ разгуливал голый мужчина в тапочках. Впервые его заметили в июле жители с улицы Трубачеева на остановке общественного транспорта. Затем его заметили уже в сентябре, люди писали, что видели мужчину на тоже Трубачеева и на Геологической. По словам местных жителей, мужчина психически нездоров.
По центру Улан-Удэ разгуливал мужчина в трусах
Общество, Фото:
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