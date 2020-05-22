Средства предназначены на стимулирующие выплаты
В Бурятии на режим работы «тотальная изоляция» перешли все стационарные учреждения для граждан пожилого возраста и инвалидов согласно решениям республиканского оперативного штаба при главе РБ. С 17 апреля на консервацию закрыты 13 государственных и 6 негосударственных учреждений, а с 23 апреля – 7 центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей для детей. Для работников созданы условия проживания и предусмотрено питание.
В республиканском центре социальной адаптации «Шанс» организована самоизоляция для 70 граждан без определенного места жительства. В целях предоставления круглосуточного проживания и питания из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятия выделено 450 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, распоряжением правительства РФ для Бурятии выделено 58,8 млн рублей на стимулирующие выплаты работникам социальных учреждений на период режима «тотальной изоляции».
Социальные работники, педагоги и средний медперсонал, работающие в учреждениях социального обслуживания получат по 25 тысяч рублей; младший медперсонал – по 15 тысяч рублей.
- Отмечу, дополнительные выплаты распространяются на те учреждения, которые перешли в режим карантина, то есть на те интернаты для пожилых граждан и инвалидов, где работники фактически проживали как минимум по 14 дней внутри учреждения, чтобы минимизировать риск заражения проживающих там граждан, – уточнила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.
Соцработникам Бурятии в изоляции выделено 58,8 млн рублей
Общество, Фото:
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