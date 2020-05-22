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В Бурятии объявлен конкурс копирования картин фонда нацмузея

В Бурятии объявлен конкурс копирования картин фонда нацмузея
Общество,  Фото:pixabay.com
Участвовать в нём смогут дети от 6 до 17 лет

В Бурятии художественный музей имени Ц.С. Сампилова в канун Дня защиты детей проводит несколько конкурсов для детей от 6 до 17 лет.

Первый конкурс – конкурс на самую оригинальную трактовку раскраски «Девушки с ведрами» А. Сахаровской (фотографию раскраски в хорошем качестве можно запросить, написав музею в direct). Можно использовать любые художественные материалы.




Следующий конкурс – конкурс на лучшее повторение сюжета одной из картин из фонда национального музея подручными средствами:
- Ряжский Г.Г. «Увидели самолёт»;



- Окладников А.А. «В новой семье»;



- Мэрдыгеев Р.С. «Портрет танцовшицы В.А. Тумуровой;



- Купцов Г.К. «Воздушный бой»;



- Цейтлин Г.И. «Наташа».




Необходимо сделать пародию картины из тех материалов, которые ребёнок сможет найти дома (можно использовать кукол, игрушки, домашних животных и т.д.). Пародировать можно всю картину или отдельных героев.

Последний конкурс – конкурс на лучшее копирование картины из фонда национального музея. Ребёнку необходимо перерисовать картину, используя любые художественные материалы и любой удобный формат листа. В данном конкурсе необходимо перерисовать картину полностью. Высокое разрешение выбранной картины можно также запросить, написав музею в direct.

Фотографию готовой работы необходимо отправить на почту музея (muzeyrbexpo@mail.ru) с указанием автора и возраста. Итоги будут подведены 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба национального музея.

Возрастное ограничение 6+
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