В Бурятии объявлен конкурс копирования картин фонда нацмузея

В Бурятии художественный музей имени Ц.С. Сампилова в канун Дня защиты детей проводит несколько конкурсов для детей от 6 до 17 лет.Первый конкурс – конкурс на самую оригинальную трактовку раскраски «Девушки с ведрами» А. Сахаровской (фотографию раскраски в хорошем качестве можно запросить, написав музею в direct). Можно использовать любые художественные материалы.Следующий конкурс – конкурс на лучшее повторение сюжета одной из картин из фонда национального музея подручными средствами:- Ряжский Г.Г. «Увидели самолёт»;- Окладников А.А. «В новой семье»;- Мэрдыгеев Р.С. «Портрет танцовшицы В.А. Тумуровой;- Купцов Г.К. «Воздушный бой»;- Цейтлин Г.И. «Наташа».Необходимо сделать пародию картины из тех материалов, которые ребёнок сможет найти дома (можно использовать кукол, игрушки, домашних животных и т.д.). Пародировать можно всю картину или отдельных героев.Последний конкурс – конкурс на лучшее копирование картины из фонда национального музея. Ребёнку необходимо перерисовать картину, используя любые художественные материалы и любой удобный формат листа. В данном конкурсе необходимо перерисовать картину полностью. Высокое разрешение выбранной картины можно также запросить, написав музею в direct.Фотографию готовой работы необходимо отправить на почту музея (muzeyrbexpo@mail.ru) с указанием автора и возраста. Итоги будут подведены 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба национального музея.