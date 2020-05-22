Мужчина не хотел переносить ЛЭП с чужого участка
В Бурятии судебные приставы обязали улан-удэнца снести незаконно возведённую линию электропередач. С таким иском неимущественного характера в суд обратились собственники земельного участка.
Как оказалось, горожанин незаконно возвёл на их земельном участке, в её северо-западной части, линию электропередач с четырьмя опорами. В результате разрешать земельный спор с соседом пришлось в зале судебного заседания.
Во время судебного заседания самовольщик возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на то, что лишается возможности пользования электроэнергией. Однако суд действия ответчика посчитал незаконными и обязал снести незаконное сооружение.
- В рамках исполнительного производства должник требование исполнительного производства исполнил в полном объёме. С привлечением специалистов он демонтировал ЛЭП и перенёс её на свой земельный участок. Исполнительное производство, направленное на восстановление нарушенных земельных прав, окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе управление ФССП России по Бурятии.
Улан-удэнец самовольно установил ЛЭП
Общество, Фото:
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