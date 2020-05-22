В Бурятии стартует интернет-конкурс «Семья и традиции»

Творческие и активные династии покажут свои таланты в конкурсе семейного творчества



Семьям Бурятии предлагают показать свои таланты в республиканском интернет-конкурсе семейного творчества «Семья и традиции». На конкурс приглашаются творческие, активные династии любых национальностей без возрастных ограничений.



Участники конкурса записывают короткое видео на тему «Семья – хранитель традиций». Семьи могут показать свои традиции гостеприимства, реликвии, родословную, национальный костюм, как проводят традиционные праздники, готовят национальные блюда. Приветствуются творческий подход, оригинальность, участие всех членов семьи и, конечно, мастерство исполнения.



- Любовь к окружающим, взаимная поддержка, понимание, забота о родных и близких – всё это формируется в правильной, гармоничной семье. Такую семью со счастливыми детьми невозможно представить без добрых традиций, передающихся из поколения в поколение. Они-то и объединяют всех её членов. Раскрыть творческий потенциал, показать роль семьи в сохранении и развитии культуры через преемственность традиций – основные задачи нашего конкурса. – рассказывает Алевтина Малатхаева, координатор конкурса, специалист республиканского центра народного творчества.



Заявки на конкурс с фотографиями семьи и видеороликами принимаются до 20 июня на электронный адрес организатора (kddrcnt@mail.ru) с пометкой «Семья». Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.



Возрастное ограничение 0+

