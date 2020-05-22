 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Мая

21 Мая

Популярное

В Бурятии нашли одну из самых дорогих «однушек» в новостройках ДФО

В Бурятии нашли одну из самых дорогих «однушек» в новостройках ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
Самая дорогая однокомнатная квартира стоит более 5 млн рублей

Эксперты федерального сервиса по поиску недвижимости ЦИАН изучили рынок первичного жилья ДФО и составили рейтинг регионов округа по стоимости самых дорогих «однушек» в новостройках.

- Для рейтинга были отобраны квартиры в строящихся домах, а также в жилых комплексах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. Рассматривались как варианты с классической однокомнатной компоновкой (кухня + спальня), так и квартиры так называемого «евроформата» или студийной планировки, - отмечают специалисты ЦИАН.

Из 11 регионов Дальневосточного федерального округа была отобрана пятёрка субъектов, максимум в рассматриваемой категории в них преодолел отметку в 4 млн рублей. Это Амурская область, Хабаровский край, республики Саха и Бурятия, а также Приморский край.

Итак, на первом месте расположился Приморский край. Самая дорогая «однушка» в новостройках этого региона обойдётся в 8,15 млн рублей. При этом жилой комплекс «Морион», в составе которого предлагается эта квартира площадью 47,96 кв. м, будет сдан в эксплуатацию ещё через год. То есть в перспективе стоимость данного лота может вырасти ещё сильнее.

На втором месте - Бурятия.

Республика преодолевает отметку в 5 млн рублей — самая дорогая однокомнатная квартира в новых домах обойдётся в 5,1 млн рублей. Лот площадью 54 «квадрата» — самый просторный в данном рейтинге — реализуется в составе клубного дома, сданном в конце 2019 года в центре Улан-Удэ, недалеко от пешеходной части улицы Ленина.

«Бронза» у Республики Саха, максимальный показатель в которой достигает отметки в 4,6 млн рублей. В Якутии за эту сумму можно приобрести просторную «однушку» площадью 50,51 кв. м. Лот находится в сданном доме в 203 микрорайоне Якутска.

На четвёртом месте Хабаровский край. Купить самую дорогую однокомнатную квартиру в этом регионе можно за 4,3 млн рублей. Площадь квартиры – 42 кв. м. Сдача в эксплуатацию дома ожидается в конце этого года.

И на пятом месте находится Амурская область. За 4,2 млн рублей можно купить однокомнатную квартиру площадью 40 «квадратов». Жилой комплекс расположен в самом центре Благовещенска, он уже сдан в эксплуатацию.

квартиры недвижимость
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнского актёра не утвердили на роль в сериале «Удалёнка»
Улан-удэнского актёра не утвердили на роль в сериале «Удалёнка»
Общество, 22.05.2020
Подведены итоги оказавшегося скандальным кастинга в новый сериал «Удалёнка»
Улан-удэнец самовольно установил ЛЭП
Улан-удэнец самовольно установил ЛЭП
Общество, 22.05.2020
Мужчина не хотел переносить ЛЭП с чужого участка
В Бурятии нашли одну из самых дорогих «однушек» в новостройках ДФО
В Бурятии нашли одну из самых дорогих «однушек» в новостройках ДФО
Общество, 22.05.2020
Самая дорогая однокомнатная квартира стоит более 5 млн рублей
В Бурятии контактным с больными COVID-19 дают бесплатные препараты
В Бурятии контактным с больными COVID-19 дают бесплатные препараты
Общество, 22.05.2020
Членам семей больных и другим контактным лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата
В селе в Бурятии плохо подготовились к лесопожарному сезону
В селе в Бурятии плохо подготовились к лесопожарному сезону
Общество, 22.05.2020
После прокурорского вмешательства выявленные нарушения устраняются
В Улан-Удэ планируют опробовать «бездымный» уголь в частном секторе⠀
В Улан-Удэ планируют опробовать «бездымный» уголь в частном секторе⠀
Общество, 22.05.2020
Предстоящий отопительный сезон будет экспериментальным
В Бурятии опять дождливо
В Бурятии опять дождливо
Общество, 22.05.2020
В Улан-Удэ днём небольшой дождь
Ансамбль из Бурятии выиграл международный конкурс хореографии
Ансамбль из Бурятии выиграл международный конкурс хореографии
Общество, 21.05.2020
Он стал лауреатом I степени в нескольких номинациях и был отмечен спецпризом
Чита отметит День города онлайн-шествием
Чита отметит День города онлайн-шествием
Общество, 21.05.2020
Заявки на участие и видеопоздравления принимаются до 27 мая
На Байкале возводят многофункциональный культурный центр
На Байкале возводят многофункциональный культурный центр
Общество, 21.05.2020
В Иркутской области ведётся строительство учреждений культуры
В Улан-Удэ дезинфицируют учреждения соцобслуживания
В Улан-Удэ дезинфицируют учреждения соцобслуживания
Общество, 21.05.2020
Работы проводятся в рамках противоэпидемических мероприятий
Благоустройство города в Забайкалье будет проходить в прямом эфире
Благоустройство города в Забайкалье будет проходить в прямом эфире
Общество, 21.05.2020
Видеонаблюдение за ходом проекта в Нерчинске – одно из требований конкурса
Школьница из Улан-Удэ победила во всероссийском конкурсе
Школьница из Улан-Удэ победила во всероссийском конкурсе
Общество, 21.05.2020
Она стала победителем в номинации «Нанотехнологии» конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»
В Забайкалье назвали победителей конкурса диорам и макетов
В Забайкалье назвали победителей конкурса диорам и макетов
Общество, 21.05.2020
Работы отражали события и технику времён Великой Отечественной войны

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^