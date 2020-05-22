В Бурятии нашли одну из самых дорогих «однушек» в новостройках ДФО

Самая дорогая однокомнатная квартира стоит более 5 млн рублей



Эксперты федерального сервиса по поиску недвижимости ЦИАН изучили рынок первичного жилья ДФО и составили рейтинг регионов округа по стоимости самых дорогих «однушек» в новостройках.



- Для рейтинга были отобраны квартиры в строящихся домах, а также в жилых комплексах, сданных в эксплуатацию не более пяти лет назад. Рассматривались как варианты с классической однокомнатной компоновкой (кухня + спальня), так и квартиры так называемого «евроформата» или студийной планировки, - отмечают специалисты ЦИАН.



Из 11 регионов Дальневосточного федерального округа была отобрана пятёрка субъектов, максимум в рассматриваемой категории в них преодолел отметку в 4 млн рублей. Это Амурская область, Хабаровский край, республики Саха и Бурятия, а также Приморский край.



Итак, на первом месте расположился Приморский край. Самая дорогая «однушка» в новостройках этого региона обойдётся в 8,15 млн рублей. При этом жилой комплекс «Морион», в составе которого предлагается эта квартира площадью 47,96 кв. м, будет сдан в эксплуатацию ещё через год. То есть в перспективе стоимость данного лота может вырасти ещё сильнее.



На втором месте - Бурятия.



Республика преодолевает отметку в 5 млн рублей — самая дорогая однокомнатная квартира в новых домах обойдётся в 5,1 млн рублей. Лот площадью 54 «квадрата» — самый просторный в данном рейтинге — реализуется в составе клубного дома, сданном в конце 2019 года в центре Улан-Удэ, недалеко от пешеходной части улицы Ленина.



«Бронза» у Республики Саха, максимальный показатель в которой достигает отметки в 4,6 млн рублей. В Якутии за эту сумму можно приобрести просторную «однушку» площадью 50,51 кв. м. Лот находится в сданном доме в 203 микрорайоне Якутска.



На четвёртом месте Хабаровский край. Купить самую дорогую однокомнатную квартиру в этом регионе можно за 4,3 млн рублей. Площадь квартиры – 42 кв. м. Сдача в эксплуатацию дома ожидается в конце этого года.



И на пятом месте находится Амурская область. За 4,2 млн рублей можно купить однокомнатную квартиру площадью 40 «квадратов». Жилой комплекс расположен в самом центре Благовещенска, он уже сдан в эксплуатацию.



