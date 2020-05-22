Членам семей больных и другим контактным лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата
В Бурятии контактных с заболевшими COVID-19 обеспечивают бесплатными препаратами для профилактики, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Уточняется, что жителям Бурятии предоставляют препараты для медикаментозной профилактики коронавирусной инфекции после контакта с заболевшими. Членам семей больных и другим контактным лицам бесплатно предоставляется одна упаковка препарата с иммуномодулирующим, противовирусным действием. На 21 мая круг контактных лиц в республике составлял 1569 человек.
Первая партия из 300 упаковок распределена по шести городским поликлиникам, по 50 упаковок передано Мухоршибирской и Хоринской центральным районным больницам, 100 упаковок – Кижингинской центральной районной больнице. Отправка лекарственных препаратов в другие районы будет по мере необходимости.
На данную статью расходов решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией направляется 1,6 млн рублей в месяц.
В Бурятии контактным с больными COVID-19 дают бесплатные препараты
Общество, Фото:
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