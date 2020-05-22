После прокурорского вмешательства выявленные нарушения устраняются
Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения Ноехонское в Селенгинском районе Бурятии нарушала закон в сфере охраны лесов от пожаров.
Установлено, что в одном из населённых пунктов поселения не обеспечено надлежащее содержание пожарного автомобиля в боксе, за техникой не закреплён водитель, прошедший специальную подготовку. Территория, прилегающая к лесу, не очищена от сухой травянистой растительности, порубочных остатков и других горючих материалов.
Главе муниципального образования внесено представление, которое рассмотрено, принимаются меры по устранению нарушений в полном объёме, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В селе в Бурятии плохо подготовились к лесопожарному сезону
Общество, Фото:
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