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В селе в Бурятии плохо подготовились к лесопожарному сезону

В селе в Бурятии плохо подготовились к лесопожарному сезону
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После прокурорского вмешательства выявленные нарушения устраняются

Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения Ноехонское в Селенгинском районе Бурятии нарушала закон в сфере охраны лесов от пожаров.

Установлено, что в одном из населённых пунктов поселения не обеспечено надлежащее содержание пожарного автомобиля в боксе, за техникой не закреплён водитель, прошедший специальную подготовку. Территория, прилегающая к лесу, не очищена от сухой травянистой растительности, порубочных остатков и других горючих материалов.

Главе муниципального образования внесено представление, которое рассмотрено, принимаются меры по устранению нарушений в полном объёме, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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