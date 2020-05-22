В Улан-Удэ планируют опробовать «бездымный» уголь в частном секторе⠀

Предстоящий отопительный сезон будет экспериментальным
21 мая мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков участвовал в заседании межведомственной комиссии по вопросам загрязнения атмосферного воздуха на территории республики под председательством главы Бурятии Алексея Цыденова.
В частности, на совещании речь шла о ситуации в Улан-Удэ, когда в периоды отопительных сезонов в городе наблюдается повышенная концентрация вредных веществ в воздухе. Одна из основных причин этого – выброс загрязняющих веществ от котлов и печей частного сектора. ⠀
- Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что в настоящий момент рассматривается возможность модернизации котельной «Юго-Западная» со строительством цеха по производству «бездымного» топлива, так называемого, полукокса, которое будут использовать жители частного сектора, - сообщили в пресс-службе мэрии города.
По предварительным расчётам для города и городской агломерации понадобится порядка 220 тысяч тонн «бездымного» угля в год. Но перед этим решено закупить готовую партию экологического угля для того, чтобы проверить его эффективность.
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- Рассматриваем вопрос по чистому воздуху в городе Улан-Удэ и на прилегающих территориях, потому что один город Улан-Удэ дышит тем воздухом, который отравляет и сам город, и пригородные районы - Иволгинский и Заиграевский. В этом году принято решение взять в Красноярске партию порядка 5-10 тысяч тонн такого полукокса для того, чтобы провести уже практические эксперименты в городе Улан-Удэ, сделать замеры, посмотреть эффективность применения такого топлива, - сообщил Игорь Шутенков.
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По его словам, снижение себестоимости бездымного топлива в Улан-Удэ будет происходить за счёт вырабатываемого тепла при его производстве, которое будет подаваться в сети по тем же самым тарифам. Также в целях эффективности производства и применения экологического топлива администрацией города совместно с природоохранной прокуратурой, депутатами Народного Хурала и Горсовета будет разработана соответствующая нормативно-правовая база.
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- Надо создать рынок такого топлива и необходимо подготовить нормативно-правовую базу, чтобы побудить граждан переходить с отравляющих веществ на экологически чистые материалы. Потому что должны быть и условия, и возможности, и необходимость. Один человек может топить экологически чистым топливом, а второй рядышком будет сжигать пластмассу, мазут и так далее, тогда эффекта никакого не будет, - подчеркнул мэр.
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В ближайшее время будет проведён необходимый анализ, в ходе которого специалисты посчитают количество печей и котлов в частном секторе, каким видом топлива пользуются его жители и исследуют степень вредного воздействия на окружающую среду. ⠀
Отметим, технология производства бездымного топлива разработана компанией «СУЭК». В рамках этой технологии администрация Улан-Удэ предложила изготовить предварительное технико-экономическое обоснование производства (предТЭО) «бездымного» топлива в Улан-Удэ, аналогично работе в Республике Тыва, где указанное предТЭО находится в начальной стадии исполнения. ⠀
В рамках предТЭО предлагается выполнить тестирование марок углей, добываемых в Бурятии, с целью отработки технологических режимов получения «бездымного» топлива. Кроме того, будут обследованы котельные, на которых возможен запуск производства (Юго-Западная, Загорск, Аэропорт, Заречный). Полученные результаты будут приняты в качестве исходных данных для предпроектных экономических расчётов.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошедшей зимой горожане жаловались на плохое качество воздуха. Концентрация отдельных вредных веществ в воздухе превышала норму вдвое. Людям рекомендовали носить защитные маски.
В Улан-Удэ планируют опробовать «бездымный» уголь в частном секторе⠀
Общество, Фото:
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