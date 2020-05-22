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В Бурятии прокуратура оштрафовала охотопользователя

В Бурятии прокуратура оштрафовала охотопользователя
Общество,  Фото:pixabay.com
Проверкой выявлены нарушения

Как выяснила прокурорская проверка, проведённая в марте, в Закаменском районе Бурятии нарушали законодательство о животном мире, охоте и сохранении охотничьих ресурсов в деятельности охотопользователя.

Установлено, что хозяйствующим субъектом заключено охотхозяйственное соглашение с Республиканским агентством лесного хозяйства сроком на 49 лет.

- В нарушение соглашения пользователь охотугодий ненадлежащим образом осуществляет внутрихозяйственное охотустройство. Не в полном объёме проведены мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней, биотехнические мероприятия, посадка кормовых культур. На территории охотничьего угодья отсутствует производственный контроль, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В отношении охотопользователя возбуждено административное дело за нарушение правил пользования объектами животного мира, ему назначен штраф в размере 2,5 тысяч рублей.

Также прокурором пользователю охотугодий внесено представление, исполнение которого находится на контроле прокуратуры района.
прокуратура
 
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