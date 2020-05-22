Проверкой выявлены нарушения
Как выяснила прокурорская проверка, проведённая в марте, в Закаменском районе Бурятии нарушали законодательство о животном мире, охоте и сохранении охотничьих ресурсов в деятельности охотопользователя.
Установлено, что хозяйствующим субъектом заключено охотхозяйственное соглашение с Республиканским агентством лесного хозяйства сроком на 49 лет.
- В нарушение соглашения пользователь охотугодий ненадлежащим образом осуществляет внутрихозяйственное охотустройство. Не в полном объёме проведены мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней, биотехнические мероприятия, посадка кормовых культур. На территории охотничьего угодья отсутствует производственный контроль, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В отношении охотопользователя возбуждено административное дело за нарушение правил пользования объектами животного мира, ему назначен штраф в размере 2,5 тысяч рублей.
Также прокурором пользователю охотугодий внесено представление, исполнение которого находится на контроле прокуратуры района.
В Бурятии прокуратура оштрафовала охотопользователя
Общество, Фото:
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