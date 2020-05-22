В Бурятии прокуратура оштрафовала охотопользователя

Проверкой выявлены нарушения



Как выяснила прокурорская проверка, проведённая в марте, в Закаменском районе Бурятии нарушали законодательство о животном мире, охоте и сохранении охотничьих ресурсов в деятельности охотопользователя.



Установлено, что хозяйствующим субъектом заключено охотхозяйственное соглашение с Республиканским агентством лесного хозяйства сроком на 49 лет.



- В нарушение соглашения пользователь охотугодий ненадлежащим образом осуществляет внутрихозяйственное охотустройство. Не в полном объёме проведены мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней, биотехнические мероприятия, посадка кормовых культур. На территории охотничьего угодья отсутствует производственный контроль, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В отношении охотопользователя возбуждено административное дело за нарушение правил пользования объектами животного мира, ему назначен штраф в размере 2,5 тысяч рублей.



Также прокурором пользователю охотугодий внесено представление, исполнение которого находится на контроле прокуратуры района.

