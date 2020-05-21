Ростки конопли будут скашивать, не давая ей вырасти
На участке, где уничтожена конопля, в Усольском районе будет посажен лес. Об этом сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев на заседании региональной антинаркотической комиссии, передаёт пресс-служба областного правительства.
Очаг дикорастущей конопли на этом участке лесного фонда был выявлен на площади 36,93 га. Методом глубокой механической обработки почвы он был пройден силами лесхоза на площади 22 га. На остальных гектарах механическая обработка будет проведена после просыхания почвы.
Второй этап борьбы с очагом начнётся в июне, ростки конопли будут скашивать, не давая ей вырасти.
Лесопосадку здесь планируют провести в следующем году.
Министр сельского хозяйства Иркутской области Павел Сумароков сообщил, что для уничтожения очагов конопли закупили эффективные гербициды сплошного действия. 14 мая состоялись торги на их поставку. Будет закуплено 2080 литров препаратов на сумму свыше 900 тысяч рублей.
Приобретённые гербициды будут распределены по следующим территориям области: в Иркутский район для уничтожения конопли на 160 га; в Зиминский района – на 370 га; в Тулунский района – на 63,3 га; в Аларский района – на 100 га. Ещё в три муниципальных образования переданы препараты, приобретённые в прошлом году: в Ангарский городской округ для ликвидации очагов на площади 190 га; в Усольский район – на 15 га; в Балаганский район – на 103 га.
В Иркутской области на конопляном поле посадят лес
Общество, Фото:
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