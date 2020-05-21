«Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами», - рассказывают специалисты
Весной на территории Прибайкальского национального парка медведи выходят пастись на свежую зелень, появившуюся на склонах Байкала.
Технология учёта довольно проста. Рано утром и вечером, перед заходом солнца, с лодки, идущей на малом ходу вдоль берега, регистрируются все встречи, сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
- Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами в самых верхних частях склонов. На зелёных полянах они выглядят тёмными пятнами, но с большого расстояния и качающейся на волнах лодке, бывает сразу и не понять, кто там, наверху: зверь, камень или выворотень, - поделился начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк.
Тем не менее работа была выполнена. Показатель учёта оказался выше прошлогоднего и составил один медведь на 10 километров маршрута. А вот самок с медвежатами встретилось меньше, видимо, сказались неблагоприятные кормовые условия прошлого года.
Вызывает тревогу у специалистов судьба двух молодых медведей, которые стали выходить на железнодорожный путь. Очень важно, чтобы они сохранили свою независимость в этих, часто посещаемых человеком местах и научились избегать встреч, как их взрослые собратья.
Для этого туристам необходимо не устраивать стоянки на участке их возможного появления, между 108 и 112 километрами Кругобайкальской железной дороги; не оставлять пищевые отходы после себя; ни в коем случае не подкармливать медведей и не стремиться устанавливать с ними контакт.
- Помните, от этого зависит не только ваша безопасность, безопасность местных жителей, других туристов, но и жизнь медведей, - призывают специалисты «Заповедного Прибайкалья».
Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Общество, Фото:
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