 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Мая

20 Мая

Популярное

Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью

Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами», - рассказывают специалисты

Весной на территории Прибайкальского национального парка медведи выходят пастись на свежую зелень, появившуюся на склонах Байкала.

Технология учёта довольно проста. Рано утром и вечером, перед заходом солнца, с лодки, идущей на малом ходу вдоль берега, регистрируются все встречи, сообщают в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами в самых верхних частях склонов. На зелёных полянах они выглядят тёмными пятнами, но с большого расстояния и качающейся на волнах лодке, бывает сразу и не понять, кто там, наверху: зверь, камень или выворотень, - поделился начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Павел Жовтюк.

Тем не менее работа была выполнена. Показатель учёта оказался выше прошлогоднего и составил один медведь на 10 километров маршрута. А вот самок с медвежатами встретилось меньше, видимо, сказались неблагоприятные кормовые условия прошлого года.

Вызывает тревогу у специалистов судьба двух молодых медведей, которые стали выходить на железнодорожный путь. Очень важно, чтобы они сохранили свою независимость в этих, часто посещаемых человеком местах и научились избегать встреч, как их взрослые собратья.

Для этого туристам необходимо не устраивать стоянки на участке их возможного появления, между 108 и 112 километрами Кругобайкальской железной дороги; не оставлять пищевые отходы после себя; ни в коем случае не подкармливать медведей и не стремиться устанавливать с ними контакт.

- Помните, от этого зависит не только ваша безопасность, безопасность местных жителей, других туристов, но и жизнь медведей, - призывают специалисты «Заповедного Прибайкалья». 
Байкал медведь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
Общество, 21.05.2020
Подрядчиком заключены договора по выпуску в реку молоди сазана и хариуса
В Забайкалье соцзащита проверила факт проживания парализованной в землянке
В Забайкалье соцзащита проверила факт проживания парализованной в землянке
Общество, 21.05.2020
Бездомную женщину транспортируют в читинский социальный приют
В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок
В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок
Общество, 21.05.2020
Информационные точки, где пожилым выдадут многоразовые маски, будут работать до 24 мая
В Улан-Удэ поэтапно откроют 12 детских садов
В Улан-Удэ поэтапно откроют 12 детских садов
Общество, 21.05.2020
Начало приёма детей в садах пройдёт по графику с 25 мая по 1 июня после дезинфекции
В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты
В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты
Общество, 21.05.2020
Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тысяч продуктовых пакетов
В Агинском открыли стадион для индивидуальных занятий
В Агинском открыли стадион для индивидуальных занятий
Общество, 21.05.2020
Расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 метров
В Иркутской области на конопляном поле посадят лес
В Иркутской области на конопляном поле посадят лес
Общество, 21.05.2020
Ростки конопли будут скашивать, не давая ей вырасти
Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Общество, 21.05.2020
«Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами», - рассказывают специалисты
В Бурятии тысячи семей воспользовались дополнительными мерами соцподдержки
В Бурятии тысячи семей воспользовались дополнительными мерами соцподдержки
Общество, 21.05.2020
С учётом последних поручений президента РФ в республике 272 тысячи человек стали получателями новых выплат
В Бурятии впервые пройдёт онлайн-форум ТОСов
В Бурятии впервые пройдёт онлайн-форум ТОСов
Общество, 21.05.2020
Ожидается участие 300 ТОСов Бурятии и других регионов России
Благодарственные письма Улан-Удэнского горсовета вручили волонтёрам «Добродома»
Благодарственные письма Улан-Удэнского горсовета вручили волонтёрам «Добродома»
Общество, 21.05.2020
Тринадцать студентов были отмечены за личный вклад в реализацию социально значимых проектов в Улан-Удэ
Следователи Бурятии отправили в «Журавушку» дезсредства и сладости
Следователи Бурятии отправили в «Журавушку» дезсредства и сладости
Общество, 21.05.2020
Сотрудники следственного управления оказали помощь детскому дому-интернату
В читинской гостинице «Славянка» развернут обсерватор
В читинской гостинице «Славянка» развернут обсерватор
Общество, 21.05.2020
Дополнительные койки развернут в пункте обсервации на базе гостиницы «Славянка» в Чите по распоряжению правительства Забайкальского края
В Бурятии выбрали лучшие плакаты о защите леса
В Бурятии выбрали лучшие плакаты о защите леса
Общество, 21.05.2020
Ребята представили рисунки на тему пожарной безопасности
Известный конкурс по бурятскому языку провели онлайн
Известный конкурс по бурятскому языку провели онлайн
Общество, 21.05.2020
Выиграла команда села Харлун Бичурского района

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^