Следователи Бурятии отправили в «Журавушку» дезсредства и сладости

Сотрудники следственного управления оказали помощь детскому дому-интернату
В условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сотрудники следственного управления Бурятии не оставляют без внимания подопечные социальные учреждения.
На сегодня детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» закрыт для посещения, чтобы не подвергать риску здоровье маленьких воспитанников. Вместе с малышами в стенах учреждения круглосуточно находятся социальные работники, сменяя друг друга лишь раз в полмесяца.
Для интерната сотрудники следственного управления закупили средства дезинфекции и санитарной защиты, а также необходимые для ухода за малышами расходные материалы.
Вместе с небольшими сладкими подарками все вещи с соблюдением правил безопасности были переданы в учреждение с пожеланиями здоровья и благополучия для маленьких подопечных, сообщили в пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
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