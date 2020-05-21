Дополнительные койки развернут в пункте обсервации на базе гостиницы «Славянка» в Чите по распоряжению правительства Забайкальского края
В гостинице будет организовано 134 места, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Для организации обсерватора на базе гостиницы «Славянка» министерству здравоохранения Забайкальского края за счет средств резервного фонда регионального правительства будет выделено более 7,7 миллиона рублей.
В Забайкальском крае развёрнуты пункты обсервации для граждан, прибывших из других территорий, а также из-за рубежа. Всего на данный момент организована 331 койка.
При Забайкальской центральной районной больнице развернуто 80 коек. В гостинице «Забайкалье» посёлка Забайкальск – 25. Всего 105 коек в Забайкальском районе. В центре медицинской реабилитации «Ямкун» - 58 мест. На базе Балейской центральной районной больницы - 50 коек в старом, изолированном корпусе больницы. В Карымском районе в центре медицинской реабилитации «Дарасун» организовано 100 коек. На базе спортивной школы «Орбита» в Чите - 12. Спорткомплекс «Береёка» в Чите готов принять на обсервацию 6 человек. Всего на данный момент развернута 331 койка.
На 21 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 684 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
В читинской гостинице «Славянка» развернут обсерватор
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