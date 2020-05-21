Тринадцать студентов были отмечены за личный вклад в реализацию социально значимых проектов в Улан-Удэ
Сегодня, 21 мая, в республиканском ресурсном центре добровольчества чествовали ребят, которые оказывают помощь жителям нашего города, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с коронавирусом.
Тринадцать ребят получили благодарственные письма за личный вклад в реализацию социально значимых проектов в городе Улан-Удэ и памятный подарок. Все они – студенты бурятских вузов.
Ребят награждали председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев и заместитель председателя Анатолий Белоусов.
Они поблагодарили и пожелали ребятам крепкого здоровья и воплощения всех проектов и начинаний.
В «Добродоме» отметили, что таких неравнодушных ребят в республике около тысячи. За день они отрабатывают больше сотни заявок.
Всего такие благодарственные письма получат почти 50 человек, которые помогали депутатам Улан-Удэнского горсовета на округах доставлять продуктовые наборы, лекарства и многоразовые маски нуждающимся семьям во время самоизоляции.
Помощь нуждающимся продолжается.
Благодарственные письма Улан-Удэнского горсовета вручили волонтёрам «Добродома»
Общество, Фото:
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