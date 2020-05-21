В Забайкалье назвали победителей конкурса диорам и макетов

Работы отражали события и технику времён Великой Отечественной войны



В Забайкальском крае подведены итоги краевого конкурса «Этих дней не смолкнет слава», посвящённого 75-летию Победы. На конкурс предоставлялись настольные панорамы, мини-диорамы, отражающие события Великой Отечественной войны, а также модели и макеты военной техники и оружия тех времён.



Победителями стали 19 школьников в номинациях: «Панорамы и мини-диорамы», «Модели военной техники и оружия времён Второй Мировой войны», «Макеты военной техники и оружия Великой Отечественной войны», «Видеоролики». Среди победителей: станция юных техников №4 (г. Чита), коллектив «Искра» (СОШ №4, п. Карымское), Дмитрий Баранов (СОШ №11, г. Чита), Роман Герасин (Шимбиликская СОШ), Дарья и Владислав Юдины (СОШ №36, г. Чита), Тимур Спиридонов (СО школы №1, п. Карымское), коллектив 4 «Б» (СОШ №4, п. Карымское). Также работы 10 участников были отмечены специальными номинациями.



Конкурс проводился дистанционно с 5 по 15 мая. Жюри оценивало как коллективные работы, так и выполненные индивидуально. Как отмечают организаторы, на конкурс было заявлено 128 работ от учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования. К выбору победителей присоединились участники соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.





