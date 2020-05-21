Выиграла команда села Харлун Бичурского района
20 мая были подведены итоги очередного межрегионального конкурса по бурятскому языку «Эхэ хэлэн - манай баялиг» («Язык матери – наше богатство»). Впервые он прошёл в онлайн-формате.
- Символично, что новшества выпали на министерство культуры Бурятии, которое в третий раз выступило соорганизатором конкурса. Дети выполняли дистанционно в новом формате задания, многие из которых посвятили 75-летию Великой Победы. Отрадно, что очередной конкурс по бурятскому языку среди школьников «Эхэ хэлэн – манай баялиг» выиграла команда малого села Харлун Бичурского района. Команда уникальна тем, что её подготовкой занимается не школьный учитель, а глава села, - сообщили в пресс-службе минкультуры республики.
В министерстве считают, что переход в онлайн-формат позволит расширить географию конкурса и придумать новые формы состязаний. Особенно в таких культурных номинациях, как песни, танцы и создание поделок.
Известный конкурс по бурятскому языку провели онлайн
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