На Байкале возводят многофункциональный культурный центр

В Иркутской области ведётся строительство учреждений культуры
Строительство многофункционального культурного центра в Байкальске идёт в соответствии с графиком. Ход работ проинспектировали сотрудники министерства культуры и архивов Иркутской области, администрации Байкальска, компании-подрядчика и организации строительного контроля.
Возведение многофункционального культурного центра началось в прошлом году. На данный момент выполнены работы по расчистке и подготовке территории, устройство наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, завершается монтаж сети теплоснабжения. Строители залили фундамент и начали возводить первый этаж. Там будет находиться кинозал на 120 мест с эстрадой, конференц-зал, выставочно-танцевальный зал, а также служебные и технические помещения, фойе. На втором этаже разместятся помещения для групповых занятий, служебные и технические помещения. Общая площадь здания составит 1,3 тыс. кв. м. Оно будет оборудовано для доступа маломобильных граждан.
Строительство завершится в 2021 году. В многофункциональном центре будут работать историко-краеведческий музей; заслуженный коллектив народного творчества России театр-студия «Люди»; детские студии танца, актёрского мастерства, сценической речи; творческие мастерские прикладного искусства и народных промыслов.
- Сейчас в Байкальске действует один дом культуры. Он перегружен: в нём работает очень много кружков и творческих коллективов. Часть из них переедет в новый многофункциональный центр. Это позволит создать необходимые условия для уже работающих коллективов и организаций, а также будет способствовать появлению новых, - сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.
Многофункциональный культурный центр возводят в рамках госпрограммы «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Общая стоимость работ составляет 179,3 млн рублей. Проект строительства был выбран из перечня типовых проектов многофункциональных культурных центров. В настоящее время такой же культурный центр строят в посёлке Новонукутский Нукутского района. Его откроют также в 2021 году.
Кроме того, в Иркутской области ведётся строительство ещё 11 домов культуры. В этом году состоится открытие таких учреждений в посёлках Костино Нижнеудинского района, Балаганск Балаганского района, Молодёжный Иркутского района, а также в сёлах Тараса Боханского района, Нукуты Нукутского района, Ново-Ленино и Майск Осинского района и Хогот Баяндаевского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
На Байкале возводят многофункциональный культурный центр
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