 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Мая

20 Мая

Популярное

На Байкале возводят многофункциональный культурный центр

На Байкале возводят многофункциональный культурный центр
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Иркутской области
В Иркутской области ведётся строительство учреждений культуры

Строительство многофункционального культурного центра в Байкальске идёт в соответствии с графиком. Ход работ проинспектировали сотрудники министерства культуры и архивов Иркутской области, администрации Байкальска, компании-подрядчика и организации строительного контроля.

Возведение многофункционального культурного центра началось в прошлом году. На данный момент выполнены работы по расчистке и подготовке территории, устройство наружных сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, завершается монтаж сети теплоснабжения. Строители залили фундамент и начали возводить первый этаж. Там будет находиться кинозал на 120 мест с эстрадой, конференц-зал, выставочно-танцевальный зал, а также служебные и технические помещения, фойе. На втором этаже разместятся помещения для групповых занятий, служебные и технические помещения. Общая площадь здания составит 1,3 тыс. кв. м. Оно будет оборудовано для доступа маломобильных граждан.

Строительство завершится в 2021 году. В многофункциональном центре будут работать историко-краеведческий музей; заслуженный коллектив народного творчества России театр-студия «Люди»; детские студии танца, актёрского мастерства, сценической речи; творческие мастерские прикладного искусства и народных промыслов.

- Сейчас в Байкальске действует один дом культуры. Он перегружен: в нём работает очень много кружков и творческих коллективов. Часть из них переедет в новый многофункциональный центр. Это позволит создать необходимые условия для уже работающих коллективов и организаций, а также будет способствовать появлению новых, - сказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Многофункциональный культурный центр возводят в рамках госпрограммы «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Общая стоимость работ составляет 179,3 млн рублей. Проект строительства был выбран из перечня типовых проектов многофункциональных культурных центров. В настоящее время такой же культурный центр строят в посёлке Новонукутский Нукутского района. Его откроют также в 2021 году.

Кроме того, в Иркутской области ведётся строительство ещё 11 домов культуры. В этом году состоится открытие таких учреждений в посёлках Костино Нижнеудинского района, Балаганск Балаганского района, Молодёжный Иркутского района, а также в сёлах Тараса Боханского района, Нукуты Нукутского района, Ново-Ленино и Майск Осинского района и Хогот Баяндаевского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Иркутская область дом культуры Байкальск культура строительство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ дезинфицируют учреждения соцобслуживания
В Улан-Удэ дезинфицируют учреждения соцобслуживания
Общество, 21.05.2020
Работы проводятся в рамках противоэпидемических мероприятий
Благоустройство города в Забайкалье будет проходить в прямом эфире
Благоустройство города в Забайкалье будет проходить в прямом эфире
Общество, 21.05.2020
Видеонаблюдение за ходом проекта в Нерчинске – одно из требований конкурса
Школьница из Улан-Удэ победила во всероссийском конкурсе
Школьница из Улан-Удэ победила во всероссийском конкурсе
Общество, 21.05.2020
Она стала победителем в номинации «Нанотехнологии» конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»
В Забайкалье назвали победителей конкурса диорам и макетов
В Забайкалье назвали победителей конкурса диорам и макетов
Общество, 21.05.2020
Работы отражали события и технику времён Великой Отечественной войны
В Бурятии откроют мастерскую по плетению гобеленов
В Бурятии откроют мастерскую по плетению гобеленов
Общество, 21.05.2020
Её откроют благодаря гранту в размере 1 млн рублей
Бурятская модель Мария Шантанова приехала из США в Улан-Удэ
Бурятская модель Мария Шантанова приехала из США в Улан-Удэ
Общество, 21.05.2020
Мария Шантанова по прилёту в Улан-Удэ отправилась на Байкал
В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
Общество, 21.05.2020
Подрядчиком заключены договора по выпуску в реку молоди сазана и хариуса
В Забайкалье соцзащита проверила факт проживания парализованной в землянке
В Забайкалье соцзащита проверила факт проживания парализованной в землянке
Общество, 21.05.2020
Бездомную женщину транспортируют в читинский социальный приют
В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок
В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок
Общество, 21.05.2020
Информационные точки, где пожилым выдадут многоразовые маски, будут работать до 24 мая
В Улан-Удэ поэтапно откроют 12 детских садов
В Улан-Удэ поэтапно откроют 12 детских садов
Общество, 21.05.2020
Начало приёма детей в садах пройдёт по графику с 25 мая по 1 июня после дезинфекции
В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты
В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты
Общество, 21.05.2020
Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тысяч продуктовых пакетов
В Агинском открыли стадион для индивидуальных занятий
В Агинском открыли стадион для индивидуальных занятий
Общество, 21.05.2020
Расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 метров
В Иркутской области на конопляном поле посадят лес
В Иркутской области на конопляном поле посадят лес
Общество, 21.05.2020
Ростки конопли будут скашивать, не давая ей вырасти
Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Общество, 21.05.2020
«Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами», - рассказывают специалисты
В Бурятии тысячи семей воспользовались дополнительными мерами соцподдержки
В Бурятии тысячи семей воспользовались дополнительными мерами соцподдержки
Общество, 21.05.2020
С учётом последних поручений президента РФ в республике 272 тысячи человек стали получателями новых выплат

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^