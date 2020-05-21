В Бурятии ГИБДД устроила операцию «Мотоцикл»

На нарушителей составили административные протоколы
Автоинспекторы Селенгинского района Бурятии провели профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Мероприятие прошло в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Мероприятие прошло в Гусиноозёрске.
Сотрудники ГИБДД призвали водителей мототранспорта к внимательности и соблюдению мер безопасности.
- Перед поездкой проверяйте техническое состояние транспорта, обязательно используйте защитную экипировку, а по пути следования строго соблюдайте Правила дорожного движения, - обращались автоинспекторы.
Также полицейские проверили наличие необходимых документов, в том числе, водительского удостоверения соответствующей категории. За несколько часов мероприятия было проверено 12 водителей мототранспорта, составлено три административных протокола, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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