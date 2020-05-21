Уникальный бурятский спортсмен осваивает лыжи





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил (@astashov03) 19 Май 2020 в 10:08 PDT



Теперь он с нетерпением ждёт зимнего сезона, чтобы освоить новый для себя вид спорта для общего развития.



Подписчики его страницы восхищаются Михаилом в комментариях: «Миша, с вашими особенностями, столько видов спорта! Браво! Побед!!!», «Восхищаюсь вашим упорством», «Вот ты молодец. С большой буквы человек», «Здорово! Всё получится!», «Ну до чего ж ты крут», «Отличная задумка тренера».



Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле, находясь на самоизоляции в общежитии в Екатеринбурге, Михаил



Недавно портал «Гордость России» представил



- У меня много знакомых, которые сидят по домам и жалуются на жизнь, мне хочется, чтобы они поняли: всё зависит только от нас самих. Даже я, человек с такими серьёзными ограничениями по здоровью, живу полной жизнью и радуюсь каждому дню, - поделился тогда спортсмен.



В этом году, ещё до отмены всех спортивных соревнований, Михаил



Теперь он с нетерпением ждёт зимнего сезона, чтобы освоить новый для себя вид спорта для общего развития.Подписчики его страницы восхищаются Михаилом в комментариях: «Миша, с вашими особенностями, столько видов спорта! Браво! Побед!!!», «Восхищаюсь вашим упорством», «Вот ты молодец. С большой буквы человек», «Здорово! Всё получится!», «Ну до чего ж ты крут», «Отличная задумка тренера».Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле, находясь на самоизоляции в общежитии в Екатеринбурге, Михаил показал новые «робо-руки» , с помощью которых он выполнял жим штанги.Недавно портал «Гордость России» представил большую публикацию о Михаиле Асташове - У меня много знакомых, которые сидят по домам и жалуются на жизнь, мне хочется, чтобы они поняли: всё зависит только от нас самих. Даже я, человек с такими серьёзными ограничениями по здоровью, живу полной жизнью и радуюсь каждому дню, - поделился тогда спортсмен.В этом году, ещё до отмены всех спортивных соревнований, Михаил завоевал бронзовую медаль этапа мировой серии по паратриатлону, который прошёл в Австралии.

Уникальный бурятский спортсмен Михаил Асташов, родившийся без и ног, но доказавший, что его возможности безграничны, попробовал для себя вид спорта. Параспортсмен ещё до введения ограничительных мер из-за коронавируса попробовал себя в лыжном спорте. Видео первой тренировки Михаил опубликовал на своей странице в Instargam.- Тренер сделал мне пробные лыжи, но, к сожалению, успел попробовать всего один раз до режима самоизоляции... Мне очень понравилось, получил массу положительных эмоций, почувствовал работу мышц, которые раньше не были активны. В общем, всё круто и интересно!!! – написал Михаил.