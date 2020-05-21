В Бурятии люди с проблемами психики стали чаще звонить на «телефон доверия»

С 1 января по 19 мая консультанты службы приняли 3317 звонков



Шесть психологов службы «Телефон доверия», работающей под единым общероссийским номером 8-800-2000-122 при министерстве социальной защиты населения Бурятии, продолжают свою работу в круглосуточном режиме. Звонки принимаются в выходные и праздничные дни.



- С 1 января по 19 мая 2020 года консультанты службы приняли 3317 звонков, из них 2779 – состоявшиеся разговоры. От детей поступило 1362, от взрослых – 1417 обращений. При этом 764 звонка совершили постоянные абоненты, - сообщили в пресс-службе министерства.



Люди звонят с самыми разными проблемами: от проблемы времяпровождения до взаимоотношения полов и затруднениями с учёбой. 31 звонок поступил от людей, которые обдумывают суициды.



Увеличилось число обращений от абонентов с нарушениями психики, что связано с сезонным ростом и периодом самоизоляции – 112 обращений.



В сентябре 2020 года единому общероссийскому номеру детского телефона доверия 8-800-2000-122 исполняется 10 лет.



- Конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы детского телефона доверия. Дети, подростки, их родители, иные граждане при звонке на номер 8-800-2000-122 в любом населённом пункте со стационарных или мобильных телефонов могут получить психологическую помощь специалистов, оказываемую на принципах анонимности и конфиденциальности, - отметили в министерстве.





