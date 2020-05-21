Чита отметит День города онлайн-шествием

Заявки на участие и видеопоздравления принимаются до 27 мая



В Чите шествие трудовых коллективов, посвящённое Дню города, пройдет в режиме «онлайн». Из видеофрагментов поздравлений от организаций различных отраслей и направлений будет выстроена единая трансляция, которая начнётся 31 мая в 11:00 на интернет-портале (chita.ru) и в соцсетях.



Для участия в онлайн-шествии необходимо снять минутное видеопоздравление от коллектива, оформить заявку на участие и отправить информацию ответственным лицам до 27 мая. Онлайн-колонны формируются в соответствии с направлением деятельности организации. Окончательный порядок размещения видеопоздравлений устанавливается организационным комитетом.



С регламентом проведения онлайн-шествия можно ознакомиться на официальном сайте комитета культуры администрации городского округа «Город Чита. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



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