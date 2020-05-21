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В Бурятии два раза в день измеряют температуру у военных

В Бурятии два раза в день измеряют температуру у военных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ежедневный рацион питания срочников обогащён фруктами

В соединениях и воинских частях Бурятии, в связи с пандемией коронавируса, усилены меры по профилактике распространения вирусных заболеваний, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Во всех воинских частях созданы необходимые запасы медикаментов, диагностических, профилактических и дезинфицирующих средств. Ежедневно проводится двухразовая «термометрия» - дважды в день медики измеряют температуру тела военнослужащих.

Ежедневный рацион питания срочников обогащён фруктами.

Помимо этого, вход на территорию воинских частей разрешён только при наличии медицинских масок. Личный состав, прибывающий из командировок или отпусков, проходит тщательный медицинский осмотр с возможной самоизоляцией и карантинными мерами.

Проводится дезинфекция помещений, в частности контрольно-пропускных пунктов, штабов, казарм.

При входе в столовые организована санитарная обработка обуви, кожи рук и лица. При получении пищи дистанция между военнослужащими увеличена до 1,5-2 метров.


коронавирус профилактика военнослужащие
 
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