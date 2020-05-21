Расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 метров
В окружном центре Агинского Бурятского округа для индивидуальных занятий физкультурой и спортом открыт центральный стадион. Об этом сообщает администрация посёлка Агинское.
Согласно новой редакции комплекса ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Забайкальского края коронавирусной инфекции, индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, включая открытые объекты спорта и площадки, бесконтактными неигровыми способами разрешены при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в лесных массивах, парках и скверах края бегать пока нельзя.
В Агинском открыли стадион для индивидуальных занятий
Общество, Фото:
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