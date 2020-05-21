В Бурятии разгорелся спор из-за названия национальной игры





Проблему обсуждают



Под постом предлагаются различные варианты решения. Кажется, простой в принципе вопрос по названию вида спорта вскрыл наболевшую проблему.



Пользователи делятся мнениями:



«hэер хухалха. Всю жизнь так в народе говорили. Сээр хухалха мне тоже не нравилось такое понятие. Кто организатор, тому виднее»



«Есть же такое понятие, как омонимы, то есть слова, одинаковые по написанию, но разные по значению. Это как раз тот случай, то есть слово сээр: 1. Запрет. 2. Хребтовая кость. Но во 2-м значении в литературном пишется, увы, hээр. Это монголы и южные буряты (сонголы, сартулы) говорят сээр. Удобнее, конечно по-русски писать сээр шааха, как полноправный омоним»



«Еще один вариант обсуждался с Хамбо Ламой - сээр шалгаха (проверить). Смысл : 1. проверить кость насколько крепка; 2. Проверить хозяина кости - насколько хорошо кормил, ухаживал за животными; 3. Проверить разбивающего - насколько силён»



«В РФ во всех регионах изучают русский язык как элемент объединения разных народов в одну страну, и это правильный и продуманный ход. Так вот правила русского языка одни. А говоров и диалектов много. А у нас какой-то странный подход к объединению - разделиться по диалектам. Придумать название и написать по правилам бурятской орфографии и все. Через несколько лет этой проблемы не будет».







В Бурятии возник спор по поводу названия национальной игры по разбиванию хребтовой кости на бурятском языке. Дело в том, что народную игру в районах называют немного по-разному – в зависимости от диалекта.Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов рассказал на своей странице в Facebook о том, что ранее от минспорта Бурятии было отправлено письмо в Народный Хурал на внесение состязания по разбиванию хребтовой кости в перечень национальных видов спорта.- То есть наша игра может стать пятым национальным видом спорта. Но вот пришёл ответ с информацией - якобы наш предложенный перевод сээр хухалха является неправильным. И из-за этого могут завернуть законопроект. Господа учёные! Где вы раньше были? Все эти семь лет, когда мы продвигали игру, - эмоционально пишет Гыргенов.Федерация этноспорта предложила название «сээр хухалха». Однако этот вариант завернули, предлагая «hээр шаалга».Президент федерации этноспорта Бурятии объяснил, почему выступает за «сээр хухалха».- Эта игра распространена на территории трёх государств. В Монголии говорят именно Сээр хухалха! В плане маркетинга и восприятия так даже лучше, чтобы на международном уровне получить поддержку наших соседей. Пока мы тут с вами разбираемся, как говорить и писать, монголы уже внесли в список ЮНЕСКО игру «Шагай наадан», монгольскую юрту, праздник «Наадам». А мы с вами все мелочимся, спорим. Передёргиваем, - считает он.Люди, не знающие бурятского языка, в том числе бурятскую букву h, произносят название игры (если оно звучит hээр шааха) неправильно, поясняет Гыргенов.- Как вид спорта мы можем назвать его хоть как! Основой этого вида являются правила, разработанные и усовершенствованные нами. Это собственность нашей команды! Нашей федерации, основоположников движения. Заметьте традиционную забаву hээр шаалга мы не трогаем! Не путайте, что есть понятие спорт и народная забава! Мы с уважением относимся ко всем, кто желает нашему движению добра и развития! Но сейчас такими методами откидывать нас назад и не давать узаконить как вид спорта - неприемлемо, - резюмирует Алексей Гыргенов.К посту он приложил документ – заключение специалиста, доцента кафедры бурятского языка и методики преподавания, директора Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института БГУ Гармы-Ханды Гунжитовой. Специалист провела экспертизу корректности перевода названия национального вида спорта «разбивание хребтовой кости» как «сээр хухалха».Приводим результаты этой экспертизы полностью:«1. Написание слова «сээр», приведённое в названии вида спорта, не соответствует действующим нормам современного литературного бурятского языка, в соответствии с которыми указанное слово пишется как «hээр», что закреплено в академических словарях бурятского языка;2. в названии «сээр хухалха» использован графический образ одного из диалектных вариантов произношения слова «hээр», на основе фонетического принципа написания (слова пишутся так, как произносятся);3. значение слова «хухалха» (ломать, переламывать) не противоречит смыслу названия вида спорта «разбивание хребтовой кости», по написанию оно не противоречит нормам литературного бурятского языка;4. в литературном бурятском языке есть слово «сээр», которое переводится как «табу, запрет», его написание закреплено как литературная норма, поэтому использование в указанном названии слова «сээр» может вызвать разночтения».Окончательный вывод следующий:«Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что использование предлагаемого варианта перевода названия «разбивание хребтовой кости» как «сээр хухалха», в том числе, в тексте Закона Республики Бурятия «О физической культуре и спорте», представляется некорректным, ввиду несоответствия написания слова «сээр» нормам современного литературного бурятского языка, которым должны соответствовать все официальные названия и наименования. Более корректным представляется использование варианта перевода «hээр хухалха».Ещё более целесообразным представляется использование названия «hээр шаалга», которое уже получило широкое распространение. Кроме того, слово «шаалга» по сравнению со словом «хухалха» является сравнительно легким для произношения и запоминания широкой аудиторией, что немаловажно с маркетинговой точки зрения».