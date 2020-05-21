Подрядчиком заключены договора по выпуску в реку молоди сазана и хариуса
В Иволгинском районе Бурятии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально ремонтируется участок автодороги «Нижняя Иволга – Аэропорт» общей протяжённостью 2,65 км. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения осуществляется с 2019 года.
Пресс-служба минтранса РБ сообщает, что между МО «Иволгинский район» и подрядной организацией был заключен муниципальный контракт (двухгодичный) на сумму около 82 млн рублей со сроком выполнения работ до 1 октября 2020 года.
В прошлом году на объекте были проведены работы по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси и устройству освещения на 1,1 км дороги. В 2020 году запланировано выполнение оставшихся работ с вводом объекта в эксплуатацию. В рамках капитального ремонта предусмотрено устройство металлической гофрированной трубы (МГТ) через реку Иволга.
В феврале этого года подрядная организация приступила к производству работ по устройству МГТ. Также была направлена заявка на её изготовление и поставку, которая была осуществлена только 2 апреля в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции. На сегодняшний день работы по устройству МГТ полностью выполнены до наступления нерестового периода.
Подрядчиком подготовлены расчёты по возмещению компенсационных затрат по водному ресурсу, а также были предприняты все необходимые меры по восстановлению русла и дамбы реки. Также поданы заявления в адрес Байкальского филиала Главрыбвода на заключение договора по оказанию услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди сазана и хариуса.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, восстановление природной среды в Иволге потребовала природоохранная прокуратура.
В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подрядчиком заключены договора по выпуску в реку молоди сазана и хариуса
Бездомную женщину транспортируют в читинский социальный приют
Информационные точки, где пожилым выдадут многоразовые маски, будут работать до 24 мая
Начало приёма детей в садах пройдёт по графику с 25 мая по 1 июня после дезинфекции
Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тысяч продуктовых пакетов
Расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 метров
Ростки конопли будут скашивать, не давая ей вырасти
«Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами», - рассказывают специалисты
С учётом последних поручений президента РФ в республике 272 тысячи человек стали получателями новых выплат
Ожидается участие 300 ТОСов Бурятии и других регионов России
Тринадцать студентов были отмечены за личный вклад в реализацию социально значимых проектов в Улан-Удэ
Сотрудники следственного управления оказали помощь детскому дому-интернату
Дополнительные койки развернут в пункте обсервации на базе гостиницы «Славянка» в Чите по распоряжению правительства Забайкальского края
Ребята представили рисунки на тему пожарной безопасности
Выиграла команда села Харлун Бичурского района