 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Мая

20 Мая

Популярное

В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга

В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Подрядчиком заключены договора по выпуску в реку молоди сазана и хариуса

В Иволгинском районе Бурятии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально ремонтируется участок автодороги «Нижняя Иволга – Аэропорт» общей протяжённостью 2,65 км. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения осуществляется с 2019 года.

Пресс-служба минтранса РБ сообщает, что между МО «Иволгинский район» и подрядной организацией был заключен муниципальный контракт (двухгодичный) на сумму около 82 млн рублей со сроком выполнения работ до 1 октября 2020 года.

В прошлом году на объекте были проведены работы по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси и устройству освещения на 1,1 км дороги. В 2020 году запланировано выполнение оставшихся работ с вводом объекта в эксплуатацию. В рамках капитального ремонта предусмотрено устройство металлической гофрированной трубы (МГТ) через реку Иволга.

В феврале этого года подрядная организация приступила к производству работ по устройству МГТ. Также была направлена заявка на её изготовление и поставку, которая была осуществлена только 2 апреля в связи с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции. На сегодняшний день работы по устройству МГТ полностью выполнены до наступления нерестового периода.

Подрядчиком подготовлены расчёты по возмещению компенсационных затрат по водному ресурсу, а также были предприняты все необходимые меры по восстановлению русла и дамбы реки. Также поданы заявления в адрес Байкальского филиала Главрыбвода на заключение договора по оказанию услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди сазана и хариуса.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, восстановление природной среды в Иволге потребовала природоохранная прокуратура.
Бурятия Иволгинский район река дорожный ремонт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
В Бурятии восстановлены русло и дамба реки Иволга
Общество, 21.05.2020
Подрядчиком заключены договора по выпуску в реку молоди сазана и хариуса
В Забайкалье соцзащита проверила факт проживания парализованной в землянке
В Забайкалье соцзащита проверила факт проживания парализованной в землянке
Общество, 21.05.2020
Бездомную женщину транспортируют в читинский социальный приют
В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок
В Иркутской области волонтёры раздадут 233000 масок
Общество, 21.05.2020
Информационные точки, где пожилым выдадут многоразовые маски, будут работать до 24 мая
В Улан-Удэ поэтапно откроют 12 детских садов
В Улан-Удэ поэтапно откроют 12 детских садов
Общество, 21.05.2020
Начало приёма детей в садах пройдёт по графику с 25 мая по 1 июня после дезинфекции
В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты
В Бурятии активисты доставляют пожилым людям бесплатные продукты
Общество, 21.05.2020
Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тысяч продуктовых пакетов
В Агинском открыли стадион для индивидуальных занятий
В Агинском открыли стадион для индивидуальных занятий
Общество, 21.05.2020
Расстояние между занимающимися должно быть не менее 5 метров
В Иркутской области на конопляном поле посадят лес
В Иркутской области на конопляном поле посадят лес
Общество, 21.05.2020
Ростки конопли будут скашивать, не давая ей вырасти
Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Медведи массово выходят на берега Байкала за зеленью
Общество, 21.05.2020
«Медведи считаться не хотят, прячутся за деревьями и кустами», - рассказывают специалисты
В Бурятии тысячи семей воспользовались дополнительными мерами соцподдержки
В Бурятии тысячи семей воспользовались дополнительными мерами соцподдержки
Общество, 21.05.2020
С учётом последних поручений президента РФ в республике 272 тысячи человек стали получателями новых выплат
В Бурятии впервые пройдёт онлайн-форум ТОСов
В Бурятии впервые пройдёт онлайн-форум ТОСов
Общество, 21.05.2020
Ожидается участие 300 ТОСов Бурятии и других регионов России
Благодарственные письма Улан-Удэнского горсовета вручили волонтёрам «Добродома»
Благодарственные письма Улан-Удэнского горсовета вручили волонтёрам «Добродома»
Общество, 21.05.2020
Тринадцать студентов были отмечены за личный вклад в реализацию социально значимых проектов в Улан-Удэ
Следователи Бурятии отправили в «Журавушку» дезсредства и сладости
Следователи Бурятии отправили в «Журавушку» дезсредства и сладости
Общество, 21.05.2020
Сотрудники следственного управления оказали помощь детскому дому-интернату
В читинской гостинице «Славянка» развернут обсерватор
В читинской гостинице «Славянка» развернут обсерватор
Общество, 21.05.2020
Дополнительные койки развернут в пункте обсервации на базе гостиницы «Славянка» в Чите по распоряжению правительства Забайкальского края
В Бурятии выбрали лучшие плакаты о защите леса
В Бурятии выбрали лучшие плакаты о защите леса
Общество, 21.05.2020
Ребята представили рисунки на тему пожарной безопасности
Известный конкурс по бурятскому языку провели онлайн
Известный конкурс по бурятскому языку провели онлайн
Общество, 21.05.2020
Выиграла команда села Харлун Бичурского района

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^