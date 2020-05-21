В Бурятии зенитчики уничтожили воздушные цели «противника»

Военные устроили электронные пуски



Зенитчики танкового соединения в Бурятии, в рамках тренировки по ПВО, учебными (электронными) пусками уничтожили аэродинамические цели вероятного противника.



Учебная стрельба велась расчётами новейших всепогодных зенитных ракетных комплексов «Тор» с замаскированных огневых позиций, в условиях ограниченной видимости.



При этом засечка и уничтожение ряда целей прошло в автоматическом режиме, без участия оператора системы, с контролем воздушного пространства и самостоятельным захватом всех воздушных объектов.



В общей сложности в ходе тренировки было поражено более 30 пилотируемых воздушных целей, а также беспилотных летательных аппаратов. В том числе велась фланговая и тыльная стрельба, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



