Находки местный житель не оставил себе, а принёс в дацан
Житель Кяхтинского района Бурятии Виктор Осеев нашёл дореволюционные статуэтки Будд. Их он обнаружил вдоль реки Чикой в скалах за селом Большая Кудара. Эту местность буряты называют Гуджэртэ.
Мужчина принёс удивительные находки в Кяхтинский дацан «Балдан Брэйбун».
- Это статуэтки Богини Белой Тары, Будды Шакьямуни и Будды Манзушри. Реставрация будет проходить в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе Буддийской Сангхи России.
В Сангхе отмечают, что древние статуэтки Будд вернулись «как знак свыше», как раз праздником Дня Рождения Будды, который отметят 5 июня.
- Виктор Осеев передал потомкам великую память на долгие года и столетия. В Кяхте из колыбели буддизма буддийские статуэтки возвращаются, чтоб их почитали втройне больше, - подчеркнули в Сангхе.
Житель Бурятии нашёл в скалах древние статуэтки Будд
Общество, Фото:
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