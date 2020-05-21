Житель Бурятии нашёл в скалах древние статуэтки Будд

Общество, Фото: Сангха России

Находки местный житель не оставил себе, а принёс в дацан



Житель Кяхтинского района Бурятии Виктор Осеев нашёл дореволюционные статуэтки Будд. Их он обнаружил вдоль реки Чикой в скалах за селом Большая Кудара. Эту местность буряты называют Гуджэртэ.



Мужчина принёс удивительные находки в Кяхтинский дацан «Балдан Брэйбун».



- Это статуэтки Богини Белой Тары, Будды Шакьямуни и Будды Манзушри. Реставрация будет проходить в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе Буддийской Сангхи России.



В Сангхе отмечают, что древние статуэтки Будд вернулись «как знак свыше», как раз праздником Дня Рождения Будды, который отметят 5 июня.



- Виктор Осеев передал потомкам великую память на долгие года и столетия. В Кяхте из колыбели буддизма буддийские статуэтки возвращаются, чтоб их почитали втройне больше, - подчеркнули в Сангхе.



