Автор хита «Холод собачий» из Бурятии записал песню о домашнем насилии



В припеве говорится о том, что героине песни нужно быть смелее «так никто не должен жить», и то, что бьёт – значит любит бить, а не то, что говорит известная фраза «бьёт значит любит».





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЫРЗАК (@myrzakv) 20 Май 2020 в 6:15 PDT



Владимир попросил своих подписчиков высказать своё мнение о новой песни в комментариях. У людей она вызвала однозначный восторг: «Затронута очень серьёзная тема, в вашем исполнении просто огонь!», «Очень в тему! Думаю, что песня может стать народным хитом!», «Мне понравилось», «Кайф! Заслушалась и в закладки кинула», «Здорово, Володька. Здорово».



Также в комментариях автор песни сообщил, что предложил эту песню певице Славе, которая



Тему домашнего насилия в последнее время много обсуждают в Сети после громкого скандала с ведущей «Орла и решки» Регины Тодоренко, супругой певца Влада Топалова. В интервью PeopleTalk Тодоренко заявила: «Твой муж тебя бьёт, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» Многие пользователи расценили это как оправдание домашнего насилия. На телеведущую обрушилась волна хейта. У неё забрали звание «Женщина года», которое ежегодно присуждает журнал Glamour. Звезда потеряла рекламные контракты с L’Oreal, J7, Pampers.

Владимир попросил своих подписчиков высказать своё мнение о новой песни в комментариях. У людей она вызвала однозначный восторг: «Затронута очень серьёзная тема, в вашем исполнении просто огонь!», «Очень в тему! Думаю, что песня может стать народным хитом!», «Мне понравилось», «Кайф! Заслушалась и в закладки кинула», «Здорово, Володька. Здорово».Также в комментариях автор песни сообщил, что предложил эту песню певице Славе, которая исполнила его песню «Холод собачий» Тему домашнего насилия в последнее время много обсуждают в Сети после громкого скандала с ведущей «Орла и решки» Регины Тодоренко, супругой певца Влада Топалова. В интервью PeopleTalk Тодоренко заявила: «Твой муж тебя бьёт, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» Многие пользователи расценили это как оправдание домашнего насилия. На телеведущую обрушилась волна хейта. У неё забрали звание «Женщина года», которое ежегодно присуждает журнал Glamour. Звезда потеряла рекламные контракты с L’Oreal, J7, Pampers.