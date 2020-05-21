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Автор хита «Холод собачий» из Бурятии записал песню о домашнем насилии

Автор хита «Холод собачий» из Бурятии записал песню о домашнем насилии
Общество, 
Владимир Мырзак рассказал, что новая песня ему приснилась

Уроженец Бурятии Владимир Мырзак, который прославился на всю страну своей песней «Холод собачий» в шоу «Песни на ТНТ», записал новую песню о домашнем насилии. Песня называется «Любит бить». Своим творением Владимир поделился на странице в Instagram.

- Друзья! Я никогда не делился с вами песнями, которые ещё не записаны. Но сейчас решил это сделать. Мне намедни приснилась песня о домашнем насилии и о том, как важно вовремя избавить себя от этого. Поэтому я вышел в дождливый двор и записал это видео, чтобы вы услышали демо с пылу, с жару, так сказать, - написал Владимир.

В тексте песни есть такие слова:

«Начиналось словно в сказке,
Ты принцессою была.
И казалось то, что принца
Отыскать себе смогла.
Только вскоре первый спарринг,
Проиграв возле плиты,
Вдруг узнала, что в невзгодах виновата только ты».

В припеве говорится о том, что героине песни нужно быть смелее «так никто не должен жить», и то, что бьёт – значит любит бить, а не то, что говорит известная фраза «бьёт значит любит».



Владимир попросил своих подписчиков высказать своё мнение о новой песни в комментариях. У людей она вызвала однозначный восторг: «Затронута очень серьёзная тема, в вашем исполнении просто огонь!», «Очень в тему! Думаю, что песня может стать народным хитом!», «Мне понравилось», «Кайф! Заслушалась и в закладки кинула», «Здорово, Володька. Здорово».

Также в комментариях автор песни сообщил, что предложил эту песню певице Славе, которая исполнила его песню «Холод собачий»

Тему домашнего насилия в последнее время много обсуждают в Сети после громкого скандала с ведущей «Орла и решки» Регины Тодоренко, супругой певца Влада Топалова. В интервью PeopleTalk Тодоренко заявила: «Твой муж тебя бьёт, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» Многие пользователи расценили это как оправдание домашнего насилия. На телеведущую обрушилась волна хейта. У неё забрали звание «Женщина года», которое ежегодно присуждает журнал Glamour. Звезда потеряла рекламные контракты с L’Oreal, J7, Pampers. 
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