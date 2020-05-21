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23 мая наступает священный для буддистов Бурятии месяц

23 мая наступает священный для буддистов Бурятии месяц
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этот священный месяц верующих призывают сделать упор на накоплении добродетельных заслуг

23 мая 2020 года наступает священный для буддистов месяц – Буянта сара (hара) «Сака Дава». Об этом сообщается в официальных группах Буддийской традиционной Сангхи России в соцсетях.

- В преддверии великого праздника для буддистов всего мира – «Весак», который будет 5 июня 2020 года в этом году (день рождения Будды Шакьямуни – «Джаянти», просветление Будды Шакьямуни – «Бодхи», уход в Нирвану – «Паринирвана») доводим до сведения, что с 23 мая начинается благой месяц – Буянта сара («Сака Дава»). Проведём его с благими мыслями и делами, - говорится в сообщении.

Самый священный месяц, согласно лунному буддийскому календарю - 4-ый месяц в году, называемый «Буянта сара». В этом году его начало приходится на 23 мая (первый лунный день), а конец на 21 июня (тридцатый лунный день).

Пятнадцатый лунный день - в этом году 5 июня, четвёртого месяца в разное время своей жизни был выбран Буддой Шакъямуни для совершения трёх «великих деяний»:

1. рождения в этом мире;
2. просветления;
3. ухода в Паринирвану.

Для буддистов это тройной, самый большой праздник в году и самый святой день.

В течение всего месяца буддисты ставят перед собой задачу почтить жизнь Будды в особом порядке: активно проделывая различные практики и ритуалы, участвуя в медитационных ретритах, совершая паломничество в священные буддийские места (однако в этом году нужно воздержаться от паломничества из-за коровируса), организуя учения лам, молитвенные собрания, делая ритуальные круги Гороо, подношения, раздачу милостыни и пищи нуждающимся и многое другое.

- Этот священный месяц нужно посвятить духовной практике и сделать упор на накоплении добродетельных заслуг. Считается, что результат ваших деяний увеличивается в сто тысяч раз - как добродетельных, так и негативных (поэтому воздерживаемся от всего негативного и плохого). И это не просто слова, об этом упоминал сам Будда в сутрах: если верующие в эти особенные дни будут посещать святые места, где есть изображения Будд, молиться, совершать добрые поступки, то каждый из них накопит неизмеримое количество заслуг, - отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России.

В связи с ситуацией с коронавирусом верующих просят оставаться дома и молиться из дома. «Записывайте имена на молебны через мобильные номера, в социальных сетях указаны данные в группах дацанов», - обратились к жителям в Сангхе.

Также здесь отметили, что в течение всего священного месяца желательно воздерживаться от чрезмерного употребления мяса (исключение – по состоянию здоровья, а также дети в возрасте до 16 лет) и полностью исключить употребление спиртных напитков, табакокурение. В том случае, если не удаётся соблюдать это на протяжении всего месяца, как правило, отказываются от этого в первые 15 дней или хотя бы на 15-й лунный день.

На 15-й лунный день желательно воздержаться от мяса, кроме больных.

- Считается, что духовная практика, начатая в этот месяц, непременно будет успешно завершена и принесёт плоды, очистит нашу карму и позволит сделать существенный шаг вперед в духовном продвижении и к благосостоянию. Также это время считается особенно благоприятным для очистительных практик, - заключают в Сангхе.



буддизм
 
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