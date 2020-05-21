Он стал лауреатом I степени в нескольких номинациях и был отмечен спецпризом
Народный ансамбль песни и танца «Раздолье» из Бурятии победил во II международном конкурсе хореографического искусства «Ритмы горизонта». Конкурс проходил в онлайн-формате в Санкт-Петербурге с 3 по 20 мая.
Студенты и выпускники Бурятской сельхозакадемии были удостоены высокими наградами лауреатов I степени в нескольких номинациях. Ансамбль награждён дипломами в возрастной группе 19-25 лет в номинации «Народный танец» и в возрастных группах 13-15 лет и 19-25 лет в номинации «Народно-стилизованный танец». Также он был отмечен специальным призом «За сохранение национальных традиций» и бесплатным участием в X юбилейном многожанровом онлайн-конкурсе «StART».
Руководит народным ансамблем песни и танца «Раздолье» Татьяна Зырянова. Балетмейстер-постановщик – Татьяна Давыдова. Об этом сообщает пресс-служба БГСХА.
Ансамбль из Бурятии выиграл международный конкурс хореографии
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