Работы проводятся в рамках противоэпидемических мероприятий
В Улан-Удэ в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции специальными обеззараживающими растворами обработаны игровые площадки, малые игровые формы, спортивные площадки и территории всех учреждений социального обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Среди них территории детского дома-интерната «Журавушка», республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», подведомственных министерству социальной защиты населения Бурятии. Также проведена обработка территории Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания населения «Доверие».
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в Улан-Удэ ежедневно дезинфицируют места общественного пользования площадью около гектара. Дезинфекция городских улиц началась 1 апреля.
В Улан-Удэ дезинфицируют учреждения соцобслуживания
Общество, Фото:
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