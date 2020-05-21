Школьница из Улан-Удэ победила во всероссийском конкурсе

Она стала победителем в номинации «Нанотехнологии» конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»



Десятиклассница из Улан-Удэ Юлия Садыкова стала одним из победителей в номинации «Нанотехнологии» заключительного этапа конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Всероссийский конкурс «Большие вызовы» проводится для школьников 7-11 классов, занимающихся научной или исследовательской деятельностью. Победители и призёры конкурса ежегодно приглашаются к участию в научно-технологической образовательной программе, которая проходит в образовательном центре «Сириус».



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, ученица школы №56 уже два раза была приглашена в образовательный центр. По её словам, он стал для неё источником мотивации.



- Для меня «Сириус» является некоторой точкой отправления во взрослую жизнь. Здесь я определилась со своей будущей профессией и каждый раз, когда мы учились там чему-то новому, практиковались, я всё больше убеждалась в том, что мне нравится то, чем занимаюсь, что выбранный мною путь является верным и отвечает моим интересам, – рассказывает Юлия.



Юлия в течение полугода вместе со своим научным руководителем работала над проектом в сфере нанотехнологий, связанным с модификацией углепластика. Эта тема интересовала школьницу давно: динамичное развитие отраслей промышленности невозможно без постоянного совершенствования материалов, особенное место среди которых занимает углепластик.



Отбор включал в себя два основных этапа: региональный и заключительный, который состоял из двух туров (тестирование и собеседование). На региональном этапе проходила защита работы. На этом этапе у Юлии не возникло трудностей благодаря опыту участия в конференциях, самоотдаче и уверенности в работе. Как результат – ученица стала победителем регионального этапа.



На заключительном этапе школьнице предстояло пройти тестирование, что требовало большой подготовки. В течение двух недель она просмотрела лекции, освоила несколько курсов, связанных с нанотехнологиями и решением олимпиадных задач. В итоге Юлия набрала достойное количество баллов, которые позволили ей пройти в финал отбора.



- Второй тур проходил в форме индивидуального онлайн-собеседования с экспертами, где мне задавали далеко не простые вопросы по поводу работы. Экспертная комиссия «Сириуса» уделяет внимание даже самым маленьким деталям, над которыми ранее ты мог даже не задумываться. Поэтому я тщательно готовилась к защите проекта за несколько недель до второго тура, чтобы проработать все моменты и суметь ответить на вопросы экспертов, – делится впечатлениями школьница.



Итоговая оценка за проект выставлялась на основании единых критериев, утверждённых экспертной комиссией заключительного этапа. В результате Юлия Садыкова стала победителем конкурса в номинации «Нанотехнологии», и приглашена к участию в июльской научно-технологической программе «Большие вызовы».



- Я хочу выразить огромную благодарность своим научным руководителям за их ценную помощь: Андрею Валерьевичу Номоеву, Валерию Николаевичу Манхирову и Марии Петровне Магуре. А также хотелось бы сказать огромное спасибо моим тренерам по физике: Лыгденову Валерию Цырендондоковичу и Балдаеву Василию Родионовичу за их поддержку и доброе отношение, – говорит десятиклассница.

