В Бурятии откроют мастерскую по плетению гобеленов

Её откроют благодаря гранту в размере 1 млн рублей



В Иволгинском районе Бурятии откроют мастерскую по плетению гобеленов из конского волоса. Коллектив студентов и педагогов колледжа традиционных искусств народов Забайкалья стал победителем всероссийского конкурса грантов президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Само мероприятие было объявлено 9 января прошлого года. Однако результаты стали известны только недавно.



Как рассказывает грантополучатель, они приняли участие тогда, когда в колледже была открыта специальность «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы по виду Художественное ковроткачество». Сейчас главной целью является сохранить старинную технологию плетения бурятского гобелена из конского волоса путём создания творческой мастерской, сообщает пресс-служба минобразования РБ.



На полученные денежные средства в размере 1 млн рублей планируется проводить различные мастер-классы, краткосрочные курсы для взрослых и детей, выставку гобеленов из конского волоса, издать методическое пособие, а также создать современную мастерскую. Сама мастерская будет рассчитана на 10 рабочих мест с гобеленовыми ткацкими станками, оснащена современным мультимедийным комплексом, специализированной мебелью для обучающихся и демонстрационным стеллажом.



В планах у колледжа провести выставку бурятских гобеленов, сопровождающуюся мастер-классами по изготовлению гобеленов из конского волоса. Для организации и проведения таких мероприятий будут приглашены народные мастера творческих мастерских местного филиала Союза художников России.



- Создание мастерской предполагает не только возрождение технологии плетения гобелена из конского волоса, но и передачу секретов старинного мастерства всем желающим. Освоить приёмы работы с конским волосом, познать секреты обработки овечьей шерсти получат возможность люди разных профессий, социального статуса, возраста, – рассказывает директор колледжа Анатолий Куприянов.

