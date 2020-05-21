Власти решают вопрос об увеличении количества мест для размещения прибывших рабочих
В Удмуртию прибыли вахтовики из Бурятии, Якутии, Свердловской области, Оренбурга, над ними будут усиливать контроль, пишет Udm-info.ru.
О прибытии вахтовиков сообщил руководитель администрации правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов на очередном прямом эфире.
- Из Бурятии прилетело 202 человека. Вахтовики прибывают из Свердловской области, Оренбурга, конечно, из Якутии. Мы обещали, что заберём всех наших граждан. Сейчас мы приняли ещё 33 человека оттуда, - сказал Смирнов.
Он заявил, что над вахтовиками будут усиливать контроль. Например, людей, прибывающих из таких очагов, как Чаяндинский, помещают в жёсткие обсерваторы. Прибывших из мест со спокойной эпидобстановкой тестируют.
- Обсуждаем с семьями вахтовиков вопрос размещения на двухнедельную индивидуальную изоляцию. При отсутствии такой возможности помещаем их в пункт временного размещения, - объяснил руководитель администрации правительства.
Местное издание ИА «Сусанин», уточняет, после «наплыва» вахтовиков власти приняли решение о наращивании количества пунктов временного размещения. Сейчас в регионе 11 таких пунктов и три обсерватора.
По словам Сергея Смирнова, в Удмуртии из числа вахтовиков пока не приняли ни одного человека с подтверждённым «ковидом». Люди с выявленным заболеванием, остаются в больницах регионов на месте вахты. «Насколько я знаю, там им обеспечен необходимый уход», — уточнил Сергей Смирнов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая в Улан-Удэ вернулось около двухсот вахтовиков из Якутии. Они прибыли спецрейсом с обеспечением мер безопасности. В середине апреля из Ямала прибыли вахтовики, 23 из которых оказались заражёнными Covid-19. Также коронавирусом заразились люди в вахтовом посёлке в Баунтовском районе Бурятии. 15 мая сообщалось о 67 больных.
В Удмуртию приехали 202 вахтовика из Улан-Удэ
Общество, Фото:
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