В Улан-Удэ на озеленение потратят 107 млн. рублей

По программе «Зелёный город» к 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. На сегодня показатель составляет 3,9 кв. м на одного улан-удэнца.





Накануне, 20 мая, в сквере по улице Борсоева в Улан-Удэ сотрудники администрации Советского района города посадили 166 яблоней, 50 сиреней, 30 калин.Масштабное озеленение города идёт в рамках муниципальной программы «Зелёный город», стартовавшей в 2019 году. В 2020 году на эти цели из бюджета Улан-Удэ выделено 107 млн. рублей. В общей сложности будет высажено 23 тысячи деревьев, 8 тысяч квадратных метров цветочных клумб, обустроено 10 тысяч квадратных метров газонов, сообщили в комитете городского хозяйства.– У нас стало доброй традицией выходить, сажать деревья и ухаживать за уже растущими. Город становится чище, появляется ещё больше зелёных насаждений. Мы стараемся, результат есть. Если каждый год выходить и сажать, то в будущем это принесёт потрясающие результаты, – отметил заместитель руководителя администрации Советского района по вопросам жизнеобеспечения Игорь Франк, принимавший участие в посадке саженцев.