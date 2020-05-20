В Улан-Удэ школы продолжают набор первоклассников

Приём документов проходит с соблюдением мер по профилактике коронавируса



В Улан-Удэ сейчас идёт приём документов от родителей (официальных представителей) будущих первоклассников, которые проживают на территории, закреплённой за школой. Списки закреплённых за образовательной организацией районов можно найти на сайте администрации Улан-Удэ в разделе «Образование».



Для зачисления детей в первые классы нужно записаться на приём в школу, закреплённую за местом проживания, а также подготовить и принести с собой необходимые документы:

- свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство с ним;

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории.



Приём документов осуществляется с соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции – масочный режим, обработка рук, контроль температуры тела.



Приём заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закреплённой территории, начнётся с 1 июля 2020 года, передаёт информацию комитета по образованию Улан-Удэ управление по информационной политике.

